Agradecidos, pero a medias

Agradecidos por el hecho de que el club haya mantenido los precios de la pasada temporada y haya tenido un pequeño gesto con un descuento de un 2%, pero esperando que este hubiera sido algo mayor y que el equipo no pase apuros la próxima temporada para mantener una plaza en la Liga de Fútbol Profesional.

Los aficionados de la UD Almería tuvieron una buena afluencia a las oficinas del club en el primer día de la campaña de abonos, ya desde primera hora de la mañana, con mezcla de sensaciones entre la gratitud y la crítica.

Entre los aficionados, la totalidad de los abonados cuestionados por Diario de Almería coinciden en el en el buen hacer de la Directiva por la decisión de mantener los precios de la temporada pasada, en parte, porque "la situación de las últimas temporadas no ayuda a subirlos".

El coqueteo con el descenso de los últimos años no tiene contenta a la afición rojiblanca. Seguidores como Patricio, que cuestionaba su continuidad este año. "Llevamos tres años con lo mismo y si llegamos a bajar a Segunda B no hubiéramos renovado", comentaba. En el lado opuesto, otros como David, que hubieran sacado un año más su abono en caso de descenso porque "he estado ya en Tercera".

Los precios se mantienen y el club concede además un 2% de descuento a aquellos aficionados que estuvieran en al menos un 80% de los partidos el pasado curso. Una medida que provocó airadas reacciones en sus primeras horas en redes sociales, la pasada semana, pero que ahora parece verse con más gratitud por el gesto que lo que realmente supone para los bolsillos. "Económicamente no supone nada, pero es un reconocimiento moral por el sufrimiento", afirma Antonio, un jubilado que se sienta en Preferencia junto a Gonzalo. Este no se beneficiará de esa rebaja porque faltó a varios partidos, pero la ve "interesante" a pesar de que "es muy poco porcentaje", si bien entiende "que tampoco estemos para muchas alegrías". En la misma medida se mostraban otros como José Luis, a quien también le hubiera gustado una rebaja mayor, por lo que esta le "agrada, pero solo hasta cierto punto".

Además de esa pequeña rebaja del 2% en la renovación de los abonos, los beneficiarios de la misma podrán beneficiarse también de visitas guiadas por el estadio y sorpresas durante la temporada, como sorteos y cenas con integrantes del primer equipo.

La campaña de abonos para la temporada 2018-2019 se puso en marcha con el plazo de renovaciones, que permanecerá activo hasta el próximo día 20 de julio, tanto en las oficinas del club en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en horario de 10:00 a 13:30 y 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 13:00 horas los sábados, y también a través de la página web oficial del club, www.udalmeriasad.com.