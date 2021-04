Agrinova Roquetas defenderá tres goles en Málaga tras un final de locos en la ida de los cuartos (29-26)

Tres minutos, ese es el tiempo que le sobró al Agrinova BM. Roquetas del partido disputado este pasado domingo en el pabellón Máximo Cuervo ante Trops MÁlaga Norte en los cuartos de final de la Segunda División Nacional Masculina. En esos 3 minutos, rondando el 24 de la segunda parte, sucedieron muchas cosas, pero el resumen de todas ellas es que la ventaja que los roqueteros arrastraban durante todo el partido de 5 o 6 goles sobre el rival, quedó mermada a 3 tantos de diferencia que son los que defenderá en tierras malagueñas este próximo domingo.

Hasta ese momento, Agrinova BM. Roquetas fue claro dominador del partido. Una defensa 3:2:1 bien plantada, con anticipación y muy seria, llevó a los de Dani Zalalla y José Manuel Andrés a colocarse desde el primer momento con una diferencia constante de 5 o 6 goles en el electrónico. Y no porque el rival fuese inferior, al contrario, BM Trops Malaga, campeón del grupo C (Granadino-Malagueño) demostró ser un equipo muy competitivo, joven y con mucho balonmano entre sus componentes. No debemos olvidar que se trata de un equipo filial del que el club tiene en División de Honor Plata. Sin embargo, un Agrinova BM. Roquetas, sin complejos y valientes en ataque, demostraba cada minuto su potencial en la pista, a lo que Malaga intentaba responder con una dura defensa.

Así, sin más historia se llegó al contundente 16-10 del descanso, muestra de la solida defensa roquetera y del poder ofensivo que tienen sus jugadores. Al comienzo de la segunda parte, los técnicos locales aprovecharon para oxigenar a algunos de sus jugadores. El relevo dio muestra de su calidad y los que iban saltando al terreno de juego conseguían mantener la distancia en el marcador, muestra de que cualquier jugador de la plantilla, esté o no esté en la pista, es absolutamente necesario para poder estar luchando por las semifinales. Con este planteamiento, se presumían unos últimos minutos sin excesivas preocupaciones para los técnicos locales, que a falta de unos 12 minutos, con un marcador a favor de 24-18, volvieron a rotar para ir introduciendo a los jugadores ya descansados y que, aprovechando su frescura, deberían aportar intensidad a los últimos minutos del encuentro, intentado rematar lo que estaba siendo un partido redondo para el equipo local.

Sin embargo, en esos 3 minutos de locura de los que hablamos al principio se produjo una exclusión inexistente a Saúl y en la posterior jugada en ataque otra a Diego por una acción más que dudosa, lo que permitió a Trops Málaga creer en la posibilidad de sacar algo positivo del partido. Además, justo cuando Agrinova BM. Roquetas iba a recuperar la primera exclusión, un error en la entrada del jugador, propició una nueva exclusión dejando a los roqueteros con 4 jugadores en la pista, lo que no iba a desaprovechar BM. Málaga para reducir la distancia hasta el 29-26 final, que deja la eliminatoria abierta.

Quitanado esos minutos de locura, Agrinova BM Roquetas demostró con un excelente partido que tiene la calidad y capacidad suficiente para luchar por la victoria en el campo malagueño del Colegio Los Olivos, donde a partir de las 12:30h del domingo, los rojillos lucharán por meterse en las semifinales de la Segunda Nacional.

Al finalizar el encuentro, los técnicos roqueteros se mostraban muy satisfechos por el encuentro disputado por sus jugadores: "A pesar del cabreo por perder la diferencia mantenida durante todo el encuentro en tan solo tres minutos, hay que ser positivos y mirar el desarrollo del partido y el juego desarrollado, y en ese sentido ha quedado latente en la pista la capacidad competitiva y la calidad del equipo. Además, tres o seis goles de diferencia en nuestro deporte no dan lugar a especulaciones, es más, a menor diferencia menos confianza y más se ha de luchar desde el inicio. A Malaga iremos a ganar, al igual que íbamos a ir antes de comenzar este partido", destacaba Dani Zalalla.

A nivel individual, además de los habituales goleadores, los técnicos locales quisieron destacar a Juanjo en la portería que desesperó con sus intervenciones al equipo visitante, y la recuperación de JuanLu, que a pesar de no haber disfrutado de muchos minutos, en los que participó dio muestras de lo mucho que puede aportar al equipo al estar ya completamente integrado en los entrenamientos después de sus dificultades laborales y sus problemas físicos. Problemas físicos que sigue arrastrando Javi Cano y que hará todo lo posible por reaparecer este próximo domingo para que Agrinova BM. Roquetas viaje a Málaga con todo el potencial de su plantilla.