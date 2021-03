Agroasesores Roquetas, entre los ocho mejores equipos juveniles de Andalucía

El pasado fin de semana finalizaba la fase regular de la División de Honor Juvenil femenina, máxima competición andaluza de la categoría y en la que MJ Agroasesores BM. Roquetas ha estado participando y solventando todas las dificultades que esta pandemia está provocando al deporte y a nuestras vidas cotidianas. MJ Agroasesores BM. Roquetas, que cayó encuadrado en el Grupo A (Almería y Granada), disputaba entre estos pasados sábado y domingo dos encuentros directos que decidirían el futuro del combinado roquetero.

En el primer duelo las roqueteras se desplazaban a tierras granadinas este pasado sábado tarde, para enfrentarse al Club Balonmano Veleta de Ogíjares. Un encuentro en el que MJ Agroasesores BM. Roquetas fueron ganando durante toda la primera parte con rentas máximas de 3 goles, que les permitiría llegar al descanso con el resultado de 13-15 en el electrónico. Un guión muy similar al de la semana anterior en Roquetas de Mar, donde las granadinas se llevaron la victoria en la segunda mitad.

Por eso el técnico roquetero José Miguel Ferrón les puso en antecedentes de lo que podría pasar, y que luego pasó. A la vuelta de vestuarios las de BM Veleta apretaron y en el minuto cuarenta consiguieron empatar el encuentro e incluso ponerse por delante, lo que obligaba al preparador rojillo a parar el partido y reconducir al equipo con un tiempo muerto. La arenga dio sus frutos y las rojillas dieron todo en los últimos veinte minutos volviendo a ponerse por delante y dejando el marcador final en 29-32 ante un equipo granadino que sólo ha perdido 3 encuentros en toda la temporada. Una victoria que a la postre sería definitiva para estar en la fase final del campeonato autonómico.

Y es que con esta victoria, MJ Agroasesores BM. Roquetas sumaba dos puntos importantísimos, ya que al tener cuatro grupos con diferente número de equipos, el coeficiente de puntos con respecto a encuentros disputados decidiría los equipos que se clasificarian junto a los primeros clasificados. Esta victoria hacia que las roquertas tuvieran más del 50% de victorias en partidos disputados, lo que las metía entre los ocho mejores equipos de Andalucía.

Así, con los deberes hechos en el primer enfrentamiento, MJ Agroasesores BM. Roquetas recibía el domingo por la mañana a las capitalinas del Bahía de Almería, que al igual que las rojillas ya habian solventado la clasificación gracias tambien al coeficiente de victorias con respecto a los equipos de los Grupo B, C y D. Por lo que el choque únicamente serviría para determinar quien quedaba en tercera y cuarta posición del Grupo A. No obstante es un derbi almeriense, y estos partidos siempre tienen un plus de intensidad.

El partido comenzó con una gran actitud e intensidad defensiva rojilla que mantuvo a Bahía de Almería sin meter un gol durante los 8 primeros minutos de encuentro, aunque las roqueteras no consiguieron aprovechar del todo esa fortaleza defensiva al solo conseguir meter 4 goles en los 10 primeros minutos. La igualdad se mantuvo durante el resto de la primera parte manteniéndose la renta rojilla en dos goles, llegando al descanso con resultado de 12-10.

A la vuelta de vestuarios llego la pájara local que hizo que a los cinco minutos de la segunda parte las capitalinas empatasen el encuentro a 12. Poniéndose por delante y ya no dejando a las roqueteras remontar el encuentro, acusando el inmeso desgaste de este fin de semana. Así se llegaría al final del choque con un 22-24 para las visitantes, obteniendo el tercer puesto las chicas de Bahía de Almeria.

A pesar de esta derrota el técnico rojillo se mostraba contento con el trabajo de sus chicas "Ha sido un fin de semana muy duro, enfrentándonos al segundo y tercer clasificado, y teniendo opciones de ganar los dos, pero al final sólo pudimos conseguir dos puntos de los cuatro en juego. Las chicas se han dejado todo en la pista y estoy orgulloso de su esfuerzo, pero aún podemos dar un poquito más". A lo que añadía "Al final ha quedado reflejado lo difícil que era este grupo, donde se han clasificado cuatro equipos de los ocho que lucharán por el título, y de estos cuatro tres somos de Almería lo que habla muy bien del nivel de nuestra provincia en el balonmano andaluz. Una vez conseguido el principal objetivo de la temporada, vamos a darlo todo en la eliminatoria de cuartos de final ante BM. Montequinto".

Una vez conseguido el billete este fin de semana, ayer lunes se celebró en la sede de la Federación Andaluza de Balonmano el sorteo para decidir los cruces de los cuartos de final de la División de Honor Juvenil femenina, donde las rojillas del MJ Agroasesores BM. Roquetas se medirán a las sevillanas del BM. Montequinto Ciudad de Dos Hermanas, campeonas del grupo D. La ida se disputará este próximo sábado a partir de las 18:00h en el Pabellón Infanta Cristina de Roquetas de Mar, y la vuelta el próximo jueves día 1 de abril en tierras sevillanas.