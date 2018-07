Aguza, Arzura e Ibiza ya ejercen

Alfonso García parece haberse tomado de nuevo en serio su labor de presidente de la entidad y este verano está dejándose ver en las presentaciones de las nuevas adquisiciones. Ayer, sin ir más lejos, se acercaba hasta las instalaciones de Pinatar Arena, donde el equipo realiza su primer stage de preparación durante la pretemporada, para dirigir la puesta de largo de Arzura, Aguza e Ibiza.

Con ellos son ya nueve las nuevas incorporaciones y veintiuno los integrantes del plantel, aunque como puntualizaba el máximo dirigente todavía no está cerrado: "Tienen que llegar dos o tres jugadores más, sobre todo para las bandas y para el centro del campo".

Alfonso García valoraba el hecho de que "la plantilla prácticamente está formada a falta de los refuerzos que he indicado y Fran Fernández ya puede trabajar desde el inicio de la pretemporada con casi todos los efectivos. En los próximos días podremos cerrar dos fichajes más".

El presidente del Almería subrayaba que "espero lo mejor de los jugadores que hemos traído. Refiriéndome a los tres que presentamos, disponemos de un central zurdo de gran proyección que viene de una las mejores canteras del fútbol español, y de dos centrocampistas pretendidos por muchos de nuestros rivales en la Liga 1|2|3. La verdad es que estoy contento con el trabajo que se está realizado y deseo que cortemos de raíz con la trayectoria de las últimas temporadas".

Sergio Aguza (25 años), salido de la cantera del Real Madrid, llega al Almería tras haber jugado las últimas temporadas en el Córdoba. Se trata de un centrocampista de calidad y ofensivo, y como él mismo decía "me gusta tener el balón, pero si hay que meter la pierna y rascar, también lo hago. Me considero polivalente".

Joaquín Arzura (25 años) es el típico '5', argentino con pasaporte italiano que llega cedido del River Plate aunque con una opción de compra. La temporada pasada jugó en Osasuna. "Me considero un futbolista muy combativo, un centrocampista defensivo de mucho ímpetu al que le gusta apoyar y ayudar a los compañeros", declaraba Arzura, quien matizaba que "me he encontrado un grupo muy sano que me está facilitando mucho la adaptación. Por encima de todo está el equipo y con la aportación de todos podremos cumplir objetivos".

El más joven de los tres es Juan Ibiza (sobrenombre que le pusieron en la Residencia del Villarreal). Tiene 22 años, mide 1,87 y es un central zurdo "fuerte, que va bien por arriba y que le gusta salir con el balón jugado", manifestaba el propio futbolista nacido en Ibiza, aunque con raíces argentinas. Al hablar de su salida hacia Almería cedido con opción de compra, argumentaba que "quiero progresar y qué mejor que en un club con una trayectoria en Primera División".