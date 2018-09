Ahora es el momento de Berenguel

En un espacio cargado de historia, la representada en cada uno de los trofeos que se han logrado, Ramón Sedeño reconocía lo extraño que es utilizar el verbo presentar para aplicarlo a Berenguel, pero a su vez lo vio idónea al ser un nuevo inicio para el almeriense: "A Manolo se le conoce sobradamente tanto en Almería como en el universo voleibol, eso es obvio, pero no es menos cierto que en este acto, entre trofeos, recibe su bautismo como primer entrenador de la Superliga Masculina". El mandatario ahorrador envolvió la presentación de un simbolismo claro para concluir con que "este es el momento de Manolo Berenguel".

Se ha refirió a que "en la campaña 1988/1989 comenzó sus 18 años de edad siendo un receptor de Primera Nacional y los terminó como receptor en División de Honor, porque fue uno de los integrantes de ese equipo histórico que logró el ascenso a la máxima categoría del voleibol español; por eso, cuando Unicaja Almería se dispone a cumplir 30 temporadas en la élite, es el momento de que Manolo cierre el círculo que él mismo abrió". Deseó suerte a un hombre al que considera capacitado: "Conoce esta casa a la perfección, tiene personalidad y liderazgo, y sobre todo está derrochando desde incluso mucho antes del inicio de su andadura una gran ilusión en el proyecto".

Manolo Berenguel, visiblemente emocionado, reconoció que "no tengo palabras para expresarlo, un hombre del club de toda la vida, y ahora tener el lujo de dirigirlo, es un sueño hecho realidad". Además, sus primeras horas en el cargo están cumpliendo sus expectativas: "Se me está dando, en la medida de lo posible, todo lo que estoy pidiendo, y además se ha confeccionado una plantilla excepcional".

El técnico almeriense fue contundente al respecto: "A mí no me gusta mucho hablar en los micrófonos, sino hacerlo en la pista, y solo entiendo una cosa, que es trabajo, trabajo y más trabajo, y seguro que con eso y con el grupo que se ha hecho, tanto a nivel deportivo como a nivel social, vamos a hacer una campaña muy buena. Estamos vivos en los tres títulos y por qué no voy a decir que podemos optar a los tres, tenemos una plantilla para eso, aunque los equipos se refuerzan, y tenemos la suerte de que el cartel de favoritos no lo tenemos nosotros, el actual campeón de todo es Teruel y tiene que defender los títulos".