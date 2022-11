Akieme: "Dembélé y Raphina son top mundiales, si tengo que cubrirlos intentaré pararlos"

Sergio Akieme Rodríguez (Parla, 16-12-1997) ha militado ya 7 campañas en el fútbol profesional entre Primera y Segunda a sus 24 años de edad. Formado en las bases del Rayo Vallecano, allí jugó sus primeros partidos como profesional, llamando la atención del FC Barcelona, que lo incorporó a su cantera en el curso 2019-2020 para jugar en el filial de Segunda B. 24 partidos le bastaron para que la UD Almería echara sus redes sobre él y tras estar un año como rojiblanco en calidad de cedido, en verano de 2021 la dirección deportiva indálica abonaba al Barça 3'5 millones para quedárselo en propiedad, cumpliendo su tercera campaña en el Juegos Mediterráneos.

Internacional sub-19 con España (disputó la Eurocopa de 2016), el sábado regresa a la entidad que le sirvió para catapultarse como el futbolista más empleado por Rubi junto con el brasileño Rodrigo Ely y espera que puedan hacer un buen papel en el Camp Nou pese a los malos resultados cosechados a domicilio en las últimas jornadas.

PREMIO O CASTIGO: "Un castigo no será en ninguno de los casos. Las victorias que llevamos en casa nos lo permiten. La idea es sufrir lo menos posible e ir a por la victoria".

EL RIVAL SOMETE: "Es un partido distinto porque el rival te va a someter a estar concentrado durante los 90 minutos y muchas situaciones que tendremos que resolver. Debemos estar a la altura".

CLAVES: "Hay que ejecutar el plan que el entrenador nos pide y mostrar la unidad habitual. Hay que minimizar sus virtudes, su gente ofensiva es muy peligrosa. A partir de ahí intentar sacar las nuestras, ahí está el partido".

PARÓN MUNDIALISTA MALO O BUENO: "El parón mundialista no vendrá bien ni mal. Tendremos descanso, que es positivo por tantos partidos acumulados, pero si la competición tuviera que seguir, estamos preparados para ello".

DEFENDER SU COSTADO: "El entrenador todavía no ha dado la alineación. Si tengo que cubrir a Dembele o Raphina son top mundial, pero intentaremos pararlos".

RIVAL: "La admiración y el respeto fuera del campo está presente, pero dentro hay que pensar en que somos mejores y que a un partido podemos serlo".

SEMANA DE 3 PARTIDOS: "Esta semana la preparamos como la anterior de tres partidos, sin tanta carga, pero igual".

MADUREZ EN LA UDA: "Cuando estaba allí llegué del Rayo sin tener muchos minutos. Allí volví a sentirme futbolista, pero donde he madurado es en el Almería, donde he dado ese paso adelante en el fútbol profesional".

ESTRENO EN EL CAMP NOU: "No llegué a debutar en el Camp Nou. Estuvo convocado dos partidos, pero sin jugar. Poco a poco nos hemos ido asentando tras las muchas incorporaciones al final del mercado y muchos jugadores con distintos idiomas. Necesitábamos ir conociéndonos y vamos mejorando".

VOCACIÓN OFENSIVA: "El míster me conoce y sabe que soy un jugador ofensivo al que le gusta llegar al área. Cuando no recibo por fuera me gusta meterme por dentro y viceversa. Ante el Celta vi espacios por dentro y por ahí me metí. El entrenador me da esa libertad y me siento a gusto".

DOSIFICAR POR EL MUNDIAL: "Jugar un Mundial es lo más bonito que hay y no sé hasta qué punto lo valora cada jugador. Es difícil decir no voy a jugar al 100%, yo no sé bajar el nivel".

CORRECCIONES DEFENSIVAS: "La idea del entrenador es sacarle el máximo rendimiento a sus jugadores y eso se hace intentando ser protagonistas y ofensivos, cuidando los detalles defensivos, pero con esa alegría de atacar. Si seguimos corrigiendo aspectos defensivos los resultados serán mejores".