Akieme y Pozo al margen y Melero entre algodones en el Almería

La UD Almería sigue preparando la visita del FC Barcelona el próximo domingo al Power Horse Stadium (18:30 horas) y a las dos dudas del lunes (Gonzalo Melero y Alejandro Pozo) se sumaba este martes una tercera, la de Sergio Akieme. Los dos laterales rojiblancos han realizado trabajo específico al margen a las órdenes del recuperador físico Cid Andrade para recuperarse de molestias musculares que arrastran.

En el caso del centrocampista madrileño sigue "entre algodones", aunque a priori no se teme por su posible concurso ante el conjunto azulgrana ya que pese a viajar convocado a Gerona no llegó a disputar ni un solo minuto en la catástrofe de Montilivi. El club confía en que en las sesiones a puerta cerrada que restan en las jornadas del miércoles, jueves, viernes y sábado el ex del Levante pueda estar completamente restablecido. Hoy saltaba en chanclas al anexo y tras escuchar la charla técnica de Rubi se ponía en manos de los fisioterapeutas.

El resto del plantel ha trabajado con normalidad, si bien el técnico catalán no ha vislumbrado posibles modificaciones en el once ni cambios tácticos bastante previsibles para medirse al líder de la categoría debido a las lagunas defensivas que viene arrastrando el equipo y que lo han convertido en el segundo más goleado de la competición solo superado por el colista Elche y en el peor visitante de la categoría.