Akieme: "Veo al equipo con tranquilidad y confianza, creemos en el plan para ascender"

Sergio Akieme parece haberse hecho con la titularidad del carril zurdo en la recta final de la competición en cerrada pugna con Álex Centelles. El futbolista madrileño, adquirido en propiedad por la UDA el pasado verano tras su gran campaña cedido desde el Barça B, espera dar el salto a Primera como rojiblanco.

¿Qué tal ha ido el entrenamiento bajo la calima?

Es algo que no había vivido nunca, ni mucha gente de aquí. Se respiraba arena y el entrenamiento ha sido un poco incómodo, pero hay que seguir superando adversidades.

El empate ante el Lugo pintaba mal y al final le sacan otro punto al Valladolid...

Siempre que no ganamos se nos queda mala sensación, pero siendo realistas tenemos que intentar ganar, aunque sumar siempre es positivo. Si pinchamos los demás también pueden hacerlo.

¿Tiene la sensación de que ya cada derrota será un drama y las victorias celebraciones de ascenso?

Cada semana va quedando menos para el final y va siendo más importante. Al perder queda mala sensación y surge ese pensamiento de dificultad y cuando ganamos y los demás pierden, todo lo contrario. Lo que nos transmiten desde el cuerpo técnico es tener las ideas claras y pensar más allá de eso.

En Tenerife estarán en juego los 3 puntos pero también el gol average particular.

Todos los partidos cuentan por igual, pero de aquí al final nos encontramos con duelos directos que si superamos al Tenerife le sacaremos más puntos y el average, hay que tenerlo en cuenta.

Ellos vienen de remontar en El Molinón.

Los equipos de arriba se caracterizan porque tras las derrotas logran victorias y nadie puede darnos por muertos. Es un rival que lo pondrá difícil en su campo, pero tenemos que ganar.

En la ida hubo victoria apretada.

Fue bastante igualado, de desgaste, estuvimos bastante parejos, pero en los últimos minutos apretamos y no pudieron aguantar el ritmo que impusimos.

Ramis tiene futbolistas de calidad a sus órdenes.

Las posiciones están para algo y si están arriba es porque tienen jugadores que marcan diferencias. Como equipo tienen fortaleza y sacan sus partidos adelante. Es un equipo bastante estable y complicado pillarlo por sorpresa de tener un mal día. Será como en la ida, trabajado y se decidirá en pequeños detalles.

¿Cómo andan de ánimo?

Todo lo que no sea sumar en casa no nos gusta, pero hay que mantener la cabeza fría y tenemos la ventaja de vernos en ascenso directo aumentando un punto respecto al tercero. Hay que corregir los errores y mejorarlos.

¿Han asumido esa nueva realidad tras ver volar la ventaja?

Teníamos una ventaja muy grande, pero Segunda es muy larga y todos pasamos por rachas buenas y malas. Tuvimos la buena al principio, atravesamos una mala y ahora podemos pasar otra buena para cumplir el objetivo.

¿Cómo están recomponiéndose a las lesiones de los centrales?

Al final se nos suman varias adversidades y la de enero no pudimos superarla. Aprendimos de la situación y ahora nos pasa con los centrales. Creo que esta sí estamos superándola, más allá del empate la sensación es otra y nos vemos unidos para salir adelante.

¿Está ofreciendo Akieme su mejor versión en esa competencia con Centelles?

Me encuentro muy bien física y mentalmente. Durante la temporada ha habido tramos que he jugado y otros no, con continuidad y sin ella. Cuando consigues enganchar dos o tres partidos seguidos tienes buenas sensaciones y si el equipo gana, todavía mejor. Por eso me encuentro tan bien.

¿Le han dicho que corre como los atletas?

Es una de mis virtudes, de esto se trata el fútbol. De potenciar virtudes y esconder defectos, es algo que me caracteriza e intento potenciarlo. En el equipo hay gente muy rápida como Ramazani, Sadiq o Chumi. Es uno de los equipos más rápidos de la Liga, me gustaría mirar los datos.

Y Sadiq ahora está de dulce...

Está en un momento de mucha confianza y efectividad, ayudándonos mucho. Hay que saber aprovechar los buenos momentos y hay que intentar seguir así. Cuando no esté debemos intentar que los goles se repartan.

¿Qué significaría a nivel personal un ascenso a Primera?

Significaría quitarnos la espina del año pasado y mostrar este proyecto tan bueno en la máxima categoría.

Han batido algunos récords de Segunda.

El ascenso está siendo bastante caro, estamos haciendo buenos números e intentamos cuidar los detalles trabajando mucho los partidos, pero a veces no salen y se complican. Eso hace que la Liga sea tan competida.

Lo bueno es que los rivales también pierden.

Tenemos que tener claro que tenemos que ganar una serie de partidos y más allá de eso hay que saber que los demás también pueden perder.

El lunes tocará cerrar la jornada, ¿bueno o malo?

Son las dificultades de la Liga. Unas semanas jugamos los primeros y otras los últimos, también Eibar o Valladolid y hay que adaptarse.

¿Y qué tal marcha la gestión emocional?

Veo al equipo con tranquilidad y confianza, creemos en nosotros mismos y en el plan que tenemos que hacer para ascender.