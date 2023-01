Akieme: "Para mí es una buena noticia seguir en el Almería"

Sergio Akieme ha sido uno de los jugadores con novias (lo pretendió el Betis) en el mercado invernal que está a punto de concluir. El futbolista, que comparecía esta mañana en rueda de prensa, admitía estar satisfecho por continuar en la UD Almería para lograr el objetivo de la permenancia y espera que su retorno a Vallecas (es canterano rayista) sirva para lograr la primera victoria a domicilio del presente ejercicio, coincidiendo con el arranque de la segunda vuelta.

El equipo está en línea ascendente...

"A medida que pasan los partidos cogemos más ritmo y se ve en el rendimiento individual de los jugadores, que repercute en el colectivo. Necesitamos la recompensa de tener una victoria fuera de casa".

¿El empate de Valencia rompió algún complejo?

"Mestalla nos sirvió para darnos cuenta de que podemos competir en escenarios grandes y estar dentro del partido. Tuvimos opciones para ganar y a partir de ahí tenemos que dar nuestra mejor versión para cuidar los detalles pequeños que nos lleven a ganar".

Su nombre ha sonado mucho en la ventana de fichajes de enero.

"Para mí es una buena noticia seguir aquí tal y como está el club. No es fácil salir porque el Almería está haciendo un proyecto muy interesante. Nos estamos revalorizando, suenan nuestros nombres y es un halago".

¿En qué les repercutieron positivamente las cuatro derrotas consecutivas?

"Las cuatro derrotas seguidas fueron un mal momento pero a nivel de juego no merecimos perderlas todas. Sirvió para cuidar más los detalles y sacar más empates fuera".

¿Qué pueden esperarse sus compañeros el lunes?

"Vallecas es un estadio que ruge, donde gusta mucho jugar. Como locales se sienten muy respaldados porque la presión se nota en el campo".

Está prodigándose mucho en ataque...

"De vez en cuando me paso por el área a ver si cae algo. Si la jugada me lo permite intento ir a ver si meto. Si la jugada no se termina hay que bajar rápido para no dejar espacios".

¿Su rendimiento está cerca de su techo?

"Intento dar lo mejor de mí mejorando el rendimiento y cuidando los detalles. No es mi techo, puedo seguir mejorando".

Tiene buena pegada, ¿por qué no prueba más fortuna con disparos desde fuera del área?

"La cuestión del golpeo hay partidos en los que lo veo más claro y otros no tanto, yo sigo intentándolo".

¿Especial regresar a Vallecas?

"Soy canterano del Rayo y allí me hice profesional. Ese Akieme siempre está ahí y la vida me ha ido llevando a otros lugares, donde he aprendido otras cosa, pero nunca olvido lo de allí".

¿Cómo ve a Pacheco?

"No estoy al tanto de la situación. Pacheco ha entrenado y es un gran profesional. Le deseo lo mejor aquí o donde sea".