Alba Frías, subcampeona de Andalucía de rally

La ciclista Alba Frías, perteneciente al Bici Club El Ejido, se proclamó este fin de semana subcampeona de Andalucía absoluta de la modalidad de XCO (rally), en su debut en la misma y en la competición que se disputó en el municipio de El Almendro (Huelva).

Frías tuvo que afrontar un recorrido de 4 kilómetros al que debía dar cuatro vueltas, para un total de 16 kilómetros muy técnicos, de constantes ascensiones y descensos. La ciclista del Bici Club El Ejido comenzó fuerte la carrera, aunque luego fue adelantada por la luego campeona María Díaz Pernía, de Granada. Si bien ya no pudo darle alcance, Frías sí pudo consolidar la segunda posición y el subcampeonato. Además del subcampeonato absoluto en el Campeonato de Andalucía, Alba Frías logró la segunda posición andaluza también dentro de la categoría élite.

“Era la primera vez que competía en XCO rally y fue una carrera de explosión, a todo lo que te da el corazón y las piernas. Me vine con un buen resultado y no me esperaba que iba a salir tan bien”, reconocía la ciclista, habitual del medio maratón BTT, donde no en vano a comienzos de año ya fue campeona absoluta del Open BTT Andarax.

Alba Frías pondrá fin a su temporada en una prueba de medio maratón BTT en Córdoba que se celebrará, si no hay cambios de última hora relacionados con la carrera, la próxima semana.