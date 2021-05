El Almería solo pudo rascar un punto a todas luces insuficiente, que deja en manos del Mallorca sentenciar este domingo virtualmente el ascenso directo y que como mal menor impedirá al Leganés asaltar la tercera plaza aunque gane su partido con el Logroñés.

Rubi quiso defender con balón y para ello presentó un novedoso once en el que hasta ocho piezas del equipo tenían vocación ofensiva, incluyendo en dicho rol a los carrileros. El técnico catalán introdujo hasta cuatro cambios en sus dos alineaciones previas para recibir a un Albacete colista con la misión de dar dentelladas para intentar salir del pozo.

Sentó a Maras para darle minutos a Chumi pensando en el duelo del martes en Cartagena y en que el gallego tendrá que suplir a Cuenca al menos en la primera eliminatoria del play-off al acudir al Europeo con la sub-21. Introdujo a Aketxe en el lugar de Petrovic, dejando a Morlanes un papel más posicional con el vasco y Carvalho por delante. Recuperó a Balliu en banda una vez restablecido de su lesión y apostó por Ramazani en el extremo diestro prescindiendo de Corpas.

Como era previsible el Almería fue el dueño del esférico y desde el minuto 1 la meta de Bernabé estuvo en su diana. En la primera acción ofensiva los rojiblancos reclamaron unas manos de Javi Jiménez dentro del área que el colegiado interpretó como involuntarias sin tan siquiera solicitar la revisión en el VAR. El Almería generaba por dentro y por fuera y un centro de Aketxe finalizaba en cabezazo fuera de Sadiq.

A los locales se les veía tanta fluidez atacante como fragilidad en las transiciones del rival y los balones a la espalda. En esa segunda suerte iba a llegarles el jarro de agua fría del 0-1. La acción nacía de un balón en largo del meta Bernabé buscando a Ortuño que Cuenca no llega a despejar de cabeza. El ariete yeclano controla bien, se orienta el balón y lo pone lejos del alcance de Makaridze, que pese a tocarlo no logra impedir que se aloje en la red.

Tocaba seguir remando ante un rival bien ordenado con defensa de cinco integrantes y que tiraba en bloque el fuera de juego. El partido se ponía cuesta arriba, pero al poco de alcanzar la media hora Lazo penalizaba una pérdida visitante. El desbarajuste se originó en un deficiente pase atrás de Dani Torres que puso en aprietos a su compañero Javi Jiménez, al punto de que Lazo pudo robar la pelota y lanzarse hacia portería para alojarla en la escuadra con un plástico remate.

Una vez restablecida la igualada el Almería pudo darle la vuelta al marcador en apenas dos minutos, pero esta vez Sadiq mandó a las nubes a la altura del punto de penalti un buen pase en profundidad con todo a su favor para batir al arquero manchego. El nigeriano también pecaría de lentitud para remachar en el descuento un buen servicio de Akieme desde el costado zurdo.

La segunda mitad arrancó eléctrica, con una buena cabalgada de Ramazani por su banda y mejor servicio del belga para la llegada de Lazo que el gaditano enviaba incomprensiblemente fuera con la zurda en un remate a bocajarro, si bien existía la duda de que el ex del United partiera en fuera de juego en el inicio de la jugada.

A pesar de la tentativa inicial, el Almería no terminaba de encontrarse cómodo ante la disposición táctica del Albacete. Con todo, a la hora de juego un buen servicio raso de Ramazani estuvo a punto de alcanzarlo Sadiq de no ser por la rápida intervención de Bernabé para desesperación del nigeriano, desquiciado por caer continuamente en posición ilegal.

El conjunto de Noguerol aguardaba su oportunidad para asestar otro aguijonazo y estuvo muy cerca de conseguirlo en una bonita triangulación culminada en un mano a mano de Fran García con Makaridze del que salía airoso el meta georgiano y poco después el colegiado anulaba el 1-2 a Diamanka por fuera de juego.

El Albacete iba a tirar por la borda sus opciones de victoria con la absurda expulsión de Álvaro Peña cuando se cumplía el minuto 70 por alguna palabra subida de tono dirigida al colegiado, que no dudó un instante en desenfundar la roja directa. La reacción de Rubi no se hizo esperar, introduciendo a Villalba y Corpas poco después de haber dado entrada también a Brian y Robertone, pero al equipo no se le vio la claridad de ideas necesaria para romper el muro manchego.

Durante el tiempo en superioridad apenas cupo reseñar un disparo de Akieme dentro del área bien atajado por Bernabé, otro cruzado de Sadiq a pase de Balliu bien resuelto también por el meta albaceteño y uno in extremis de Morlanes desviado a córner por un defensa.