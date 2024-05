Alberto Lasarte: "Mi equipo, si algo tiene, es que sabe competir"

El técnico rojiblanco compareció en sala de prensa tras la finalización de la ida de esta primera eliminatoria de los playoffs. El preparador jienense apuntó como claves de este triunfo la importancia de los cambios. De cara al partido de vuelta, aseguró que "la eliminatoria se puede decantar gracias a nuestro tercer gol". Además, valoró especialmente el papel de la grada del Power Horse Stadium: "Se ha notado en muchos momentos del partido".

El partido: "Ha sido un encuentro muy igualado. Hemos tenido la paciencia para no fallar, los cambios han funcionado y el 3-1 es clave para nosotros. No está hecho nada, pero hoy toca disfrutar y mañana a pensar en la vuelta".

Tercer gol: "La eliminatoria se puede decantar gracias a nuestro tercer gol. En general, a partir de la primera tanda de cambios, hemos mejorado y el partido se ha roto a nuestra favor".

Novedades: "Paco Sanz es un jugador que entiende nuestra filosofía. Marezi lleva varios días entrenando con nosotros. Marcos Peña nos ha ayudado en el segundo tiempo porque estaba con mucha carga después de los compromisos contra Real Betis y Barcelona".

Marcos Peña: "El jugador se queda con nosotros en una decisión que se toma ayer. Nos podía aportar a nosotros veinte minutos. Agradezco el apoyo de Pepe Mel y Joao para que el futbolista haya podido estar con el filial".

El rival: "El Málaga es un equipo que le gusta dominar y, si tiene ocasiones, sigue siendo muy peligroso. Te puede someter y hay que estar en alerta el próximo fin de semana".

Afición: "La afición me ha sorprendido. Había bastante gente en Preferencia. Se ha notado en muchos momentos del partido. Mi equipo, si algo tiene, es que sabe competir".

Aarón Romero: "Es un jugador veterano con 23 años. Tiene mucha comunicación con un equipo que tiene 12 jugadores que el año pasado eran juveniles. Muy contento de que esté con nosotros".

Valen: "Cuando Valen le ha dado al palo, he pensado que 'no podía ser otra vez'. No obstante, muy contento de que haya acabado en el tercer gol. Al acabar el partido me ha dicho que se ha muerto su abuela. Es un ejemplo a pesar de esta mala noticia. Es un gran profesional y hoy lo ha vuelto a demostrar".

Partido vs Granada: "No soy de supersticiones. No creo que mi resultado con el primer equipo influya al filial. Somos ambiciosos y no queremos mirar atrás. Es muy bonito lo que estamos viviendo".