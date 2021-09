Alcoy: "El CD El Ejido no va a renunciar a su juego en Socuéllamos"

Cerca de 450 kilómetros tendrá que recorrer el Club Deportivo El Ejido en su primer partido a domicilio de la presente temporada, que será este domingo frente a la UD Socuéllamos (18:00). Los celestes, en la localidad manchega, tendrán que jugar sobre césped artificial, circunstancia sobre la que habló este viernes el técnico Fran Alcoy en la rueda de prensa previa a la jornada. "Es una superficie distinta al terreno de juego en el que nosotros jugamos y entrenamos, pero a lo largo de la temporada tenemos que ir a dos o tres campos más así. Hay que adaptarse y competir en ella, aunque no sea a lo que estás acostumbrado", dijo.

Siguiendo con el tema del campo Paquito Giménez, recuerda que "es pequeño, no está muy bien, es antiguo, no es de nueva generación. Con el salto del balón hay que pensar mucho más rápido, tomar ciertas precauciones pero sin renunciar a tu juego", pero Alcoy hace hincapié en que "tenemos que estar muy concentrados, venimos trabajando en esto durante la semana y no tenemos que tener la excusa del campo, hay que competir y tratar de ganar el partido".

Sobre el rival, comenta que "tiene un perfil como el nuestro, comenzaron compitiendo bien en casa del Levante, hasta el minuto 80, a raíz de la expulsión de su portero fue falta y gol y ahí perdieron el partido, pero compitieron bien. Nos vamos a encontrar un equipo con muy buenos jugadores y como todo duelo fuera de casa vamos a tener que sufrir para poder sacar algo de allí". Para esta contienda, el técnico valenciano, en principio, no tendrá bajas, ya que "recuperamos a Jonxa tras sanción y Tena está bien".

En relación al empate del pasado fin de semana en Santo Domingo ante el Alzira (1-1), admite que "es algo que puede ocurrir, pero nos quedamos con ese sabor amargo por como ocurrió". Analiza el comienzo de campaña en el Grupo V destacando que "los marcadores fueron muy apretados, esto es muy largo y hay que estar siempre compitiendo, sumando y ser fuerte mentalmente para encajar los golpes que te da la competición. El equipo que gestiona eso es bien es el fuerte. Yo veo que el CD El Ejido se ha levantado bien, hay que olvidar rápido para pensar en lo que importa de verdad que es el próximo partido".

Parta finalizar, quiso dejar claro que, pese a marcharse el domingo anterior con una sensación amarga tras perder dos puntos en el descuento, "no hay que reflotar nada, empatamos y si ganamos el domingo podemos acabar hasta líderes esta jornada".