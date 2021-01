–¿Cómo ha sido la primera toma de contacto con la plantilla celeste?–La primera sesión ha sido fenomenal. Me he encontrado un equipo con una actitud muy buena, como ya me esperaba y sabía que así era. Han entrenado a un ritmo altísimo y si todas las sesiones fuesen así las cosas nos saldrían bien seguro.

–Estuvo seis años en el Talavera y decidió hacer un parón el curso pasado. ¿Qué le atrajo de este proyecto para venir a El Ejido? –Decidí la temporada pasada cortar mi relación con el Talavera, porque entendía que el ciclo se había cumplido. Tuve proyectos que no me acabaron de seducir y prefería esperar. La ley del fútbol tiene estas cosas, cuando los entrenadores no funcionan, cambian y surgió el tema del CD El Ejido. Se pusieron en contacto conmigo y la cosa fue rápida. Me agrada el equipo, es un club importante y me gustó todo, la predisposición, la seriedad...

–La temporada es corta, la competición está siendo muy intensa y el CD El Ejido necesita una reacción ya...–La competición es peligrosa, porque no tienes margen de error. Llevamos once jornadas y muchos equipos están viendo que sus objetivos pueden no cumplirlos, pero bueno, es lo que hay y no hay que pensar más allá del Yeclano. El fútbol no tiene pasado ni tiene futuro, es presente. Hay que ir a Yecla a competir bien y ganar.

–¿Qué identifica a los equipos de Fran Alcoy?–Sobre todo hay que entender la categoría en la que estás, que a veces puedes jugar al fútbol pero otras tienes que competir. Es una categoría de detalles, muy traicionera, muchas veces no se refleja en el resultado lo que hayas podido hacer en el campo. Yo intento que mis equipos sean muy competitivos, intensos, que manejen los distintos registros que el partido te da.

–¿Conocía ya a alguno de los jugadores de la plantilla ejidense?–No, yo no había entrenado a ninguno, aunque sí me he enfrentado a la mayoría de ellos en mis años como entrenador. Los conozco porque los que nos dedicamos a esto vemos muchos partidos.

–¿Cómo ha visto al vestuario anímicamente?–No los he visto mal. Al final hay un cambio, cuando llega un entrenador nuevo el equipo se estimula. No están en la mejor situación y el gran problema del equipo es que está en un proceso de autodestrucción mental que es lo que deben cambiar. En el fútbol lo que hoy es tristeza en quince días es euforia y viceversa también. Si seguimos llorando nos arrastrará la corriente. Hay que reaccionar rápido, sentirnos ganadores.