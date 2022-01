Alcoy vuelve con las pilas cargadas: "Tenemos muchas ganas de competir"

dd

REGRESO: "El grupo ha vuelto con muchas ganas y energía, han desconectado y vienen en su peso todos los futbolistas. Estamos entrenando bien y tenemos muchas ganas de competir, porque es mucho tiempo sin jugar".

FICHAJE ADRIÁN: "Estoy encantado con los dos nuevos futbolistas, creo que son fichajes acertados. Álvaro solicitó salir, tenía una cláusula que la podía ejecutar y así lo decidioó Estuvimos rápidos en el mercado y ha venido un portero que creo que nos va a ayudar mucho; ha estado mucho tiempo en la cantera del Real Madrid, es internacional en categorías inferiores y además sub 23, que siempre son difíciles de encontrar, así que estoy contento con lo que estamos viendo y lo que sabíamos de él".

FICHAJE NETO: "¿Qué decir de Neto?, en El Ejido se le conoce bien y buscábamos un jugador de banda derecha, así que qué mejor que uno que es de aquí, que ha estado en el equipo y nos va a dar muchas cosas, nos dará buen vestuario y mucha velocidad, transición... en resumen un jugador que nos va a ayudar muchísimo".

"El mercado de invierno es muy difícil, es un mercado muy mentiroso, pero estaremos atentos y procuraremos en la medida en que el club pueda, seguir mejorando el equipo"

MERCADO ABIERTO: "La obligación del Poli es estar pendiente del mercado y mejorar el equipo si se puede. Tenemos dos licencias libres y hay que estar pendientes de las posibilidades que dé este mercado invernal. Es muy difícil, es un mercado muy mentiroso, pero procuraremos en la medida en que el club pueda, mejorar el equipo".

MAR MENOR: "Será el primer partido que se juegue con el césped cambiado en su campo, es un césped artificial de última generación que vamos a estrenar nosotros y suponemos que será una buena superficie para jugar. El rival tiene 25 puntos, 17 de ellos los han sacado en su campo y será difícil. Pese a ser recién ascendido sucede como con el Alzira, dos equipos que están siendo revelación en la temporada. Tienen buena plantilla y hacen las cosas bien, sin ir más lejos tienen al máximo goleador del grupo, Ubis, Será un partido difícil, ellos aprietan mucho en su campo y sacan muchos puntos, la superficie por muy bien que esté no deja de ser artificial y todo es distinto, pero hay que adaptarse y competir. Creo que vamos a competir bien y a ver si seguimos con esa racha de puntuar fuera".

DINÁMICAS: "Ojalá continuemos con la racha de victorias fuera. Los parones largos como este de Navidad siempre cambian cosas, cambian dinámicas y yo espero que nosotros sigamos bien fuera de casa y que este año nuevo nos cambie la dinámica de casa, y no tanto por los méritos del equipo sino por los resultados, porque ha habido varios partidos, como he repetido muchas veces, que han sido buenos partidos y o hemos perdido o como mucho hemos sacado un empate".

CÉSPED: "Mejorarlo no es muy difícil. Está saliendo mucho, aunque todavía le falta, y creo que la resiembra está dando resultado. No será un campo perfecto, pero en las condiciones que lo teníamos, que eran lamentables... será 'gloria' para nosotros. Quedan muchos días para que juguemos en casa con el Socuéllamos y no lo estamos pisando nada. Espero un campo como estaba la temporada pasada, que no era una alfombra pero se podía jugar perfectamente".

EXPECTATIVAS: "Soy positivo y ganador y es lo que transmito al equipo. No hay que aspirar más que ir a ganar el siguiente partido, y ver dónde te pone la competición. Según está el grupo, con tantos descensos y con 5 equipos que juegan por subir, no va a haber ningún equipo o casi, que esté descolgado en nada. Es verdad que Marchamalo o Toledo se pueden descolgar si no suman en las próximas jornadas, porque llevan muy pocos puntos, pero todos los que estamos en una zona intermedia estamos a dos partidos de meternos arriba o a dos de meternos abajo. Las ilusiones y las expectativas son máximas, sabiendo que hay muchos equipos que piensan como nosotros. Hay que ir el domingo a San Javier y traernos puntos de allí. Queda mucho y el tramo más importante".