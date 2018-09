Alfonso, el Anthony Blake del Mediterráneo

Hay situaciones que resumen un choque. En este caso, dos acciones concatenadas y antagónicas entre sí en el plano técnico, dieron luz sobre la realidad que padece buena parte de la afición rojiblanca. Un centro de Romera horriblemente dirigido, que sorprende tanto al ejecutor como al teórico ejecutado, Rubén, se estrella por las casualidades de la vida en el poste rojillo. Acto seguido, Rioja se hace con el esférico y dispara, centra o lo que ustedes quieran, pero fue una de las tantas veces en las que el voluntarioso extremo no logró dirigir el esférico donde hubiese querido. Segundos después, en la otra área, un recorte de calidad, de los que intentan en cada choque Rioja o Corpas, desequilibra un partido que de por sí comenzaba a desigualarse. Todo lo demás que aconteció, un tercer tanto local de categoría y la escasa aptitud de los de verde, puso el colofón a un encuentro competido hasta que los de Fran Fernández comenzaron a quedarse sin combustible. Escribo competido, sin dejar de arrastrar el eterno mal de esta plantilla que, a golpe de ahorro, ha confeccionado Alfonso García. Siguen escaseando las ocasiones, no por falta de delanteros, sino por falta de recursos a la hora de generar juego ofensivo. Como indiqué, los extremos nunca desbordan, y ayer Rioja ni defendió. Juan Carlos es como Pozo, pero me atrevería a decir que con un pelín menos de calidad y algo irregular. Y se puede seguir analizando a cada jugador, pero no merece la pena. Se ha diseñado una plantilla con unos jugadores como Chema, Juan Carlos, Álvaro, Aguza o inclusive Rioja, que estaban llamados a complementar a una base curtida, con experiencia, si pudiera haber sido en Primera. El gran error, creo que medianamente intencionado, fue el convertir a todos ellos en actores protagonistas cuando su papel pasaba por ser secundario. Ya puede sentarse el mejor entrenador del mundo en el banquillo, como estar el pichichi histórico de los Mundiales en la delantera rojiblanca, que si previamente no se apela a la inspiración para engañar a la zaga contraria, este equipo estará abocado al fracaso más absoluto. En cuanto les flaquean las fuerzas, algo normal en el minuto 70, apenas se puede recurrir a otra artimaña. Bastante hace Fran Fernández con armar un bloque que da la cara tantos minutos. Solo le podría achacar al técnico almeriense la entrada de De La Hoz por Aguza, con toda la segunda parte por delante y empate en el marcador. Si hubiesen restado 10 minutos, con el objetivo de amarrar la igualada, lo hubiera entendido. Queda casi toda la temporada, y el fútbol es tan imprevisible como caprichoso. Ojalá que más de un jugador explote en el momento oportuno y veamos triunfar a este Almería de la discordia. Quien sí parece salir victorioso por el momento es Alfonso García que, con los ingresos a buen recaudo y una plantilla low cost, mantiene embaucada a gran parte de la afición, que por el momento se ilusiona con ver correr como galgos a once voluntariosos muchachos. Ni Anthony Blake lo haría mejor...