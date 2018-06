Alfonso García ha recargado las pilas

El tono cansado y de cierta amargura con el que hablaba Alfonso García en los micrófonos de los medios de comunicación almerienses tras el partido ante el Lugo, ha cambiado. El presidente rojiblanco parece haber recargado las pilas en estos días de descanso preveraniego, una vez que se aseguró la LFP en la campaña más agonónica de los últimos años. Además, siempre según su versión, no hay ningún comprador serio para el club, por lo que vuelve a sentir que la UDA le necesita y eso le gusta, está claro.

El día después de la renovación de Fran Fernández, primer movimiento de cara a la nueva temporada, el presidente habló en los micrófonos de UDA Radio. Ahí repasó varios de los temas de actualidad del club y, aunque sean las palabras que más o menos siempre utiliza durante el mercado de verano, quizás tomen ahora cierta importancia porque el futuro de la entidad puede seguir estando en sus manos. Hay mucho rumor al respecto, pero lo único cierto es que oficialmente las acciones siguen estando en su poder.

En un primer momento, García habló sobre la continuidad de Fran Fernández en el banquillo. "Estamos dando continuidad a los entrenadores que terminan y cumplen su objetivo. Además, le damos la oportunidad a la gente de la tierra y Fran Fernández es el máximo exponente de esto. Va a tener todo nuestro apoyo, tiene que demostrar su valía. Si a Fran le va bien, al Almería le va bien", aunque reconoce que no fue la única opción: "Hemos hablado con algún otro entrenador, pero hemos valorado lo que piden, lo que exigen, las ganas que tienen... Muchas historias, Fran tenía mucho ganado después del final de la pasada temporada".

Dos nombres propios más fueron los de Fidel y Pozo. Acerca de la salida del onubense, dijo lo siguiente, "Fidel vino como gran futbolista, como uno de los mejores de la categoría, pero aquí no le han salido las cosas. Había una buena oferta y no pasa nada porque cambie de aires". Del malagueño apuntó que "Pozo es importante para nosotros y si sale tiene que ser por una cantidad que nos permita contratar algún futbolista que marque las diferencias. Si no viene una buena oferta, que ronde los 2 o 2,5 millones de euros, no puede salir".

El proyecto que ofrece el presidente a Fran Fernández vuelve a ser austero, pero confía en acertar con los fichajes. "Si nos acompaña la suerte, podemos hacer un proyecto importante. Ya tenemos sobre la mesa una serie de futbolistas, que le hemos comentado a Fran. En los próximos días iremos dando nombres, que nosotros consideramos competitivo, y serán los profesionales los que hagan bueno ese bloque". De esta manera, todo hace indicar que Alfonso, de momento, no se marcha: "En este momento, hay gente que llama, pero no me merecen confianza y no voy a hacer esta operación, que puede ser bueno en el momento, pero malo en el futuro", finalizó.