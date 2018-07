Alfonso cree que se está fichando parecido al año de Emery

Alfonso García fue el encargado de presentar a dos de los cinco fichajes rojiblancos realizados hasta el momento. El presidente se mostró satisfecho de cómo anda el mercado para el Almería. "Espero que este año se compita bien y ganemos más partidos que los que perdamos, a partir de ahí ya veremos. Con Emery tuvimos fichajes muy similares, su rendimiento dependerá del trabajo y de las ganas de crecer que tengan".

Igualmente, Alfonso habló de lo que falta por venir y de las ofertas que hay encima de la mesa por sus jugadores. "Estamos negociando con cinco o seis jugadores de los que aún no podemos hablar. La cesión de Hicham al Castellón está cercana, pues ya hay acuerdo. Esperamos que el jugador explote durante su estancia. Hemos tenido ofertas importantes por Pozo que no han interesado al jugador y viceversa”, dijo el presidente que volvió a negar que haya encima de la mesa un proyecto importante al que vender el club.

César de la Hoz se mostró muy satisfecho de llegar al conjunto rojiblanco. "Vengo a ofrecer un rendimiento alto, veo que los fichajes vienen a dar un paso en su carrera, mi predisposición es clara para crecer junto al equipo. Me he encontrado un vestuario con muchas ganas por cambiar el pasado, ahora toca trabajar para demostrarlo en el campo".

Por su parte, Samu de los Reyes destacó que viene con una ilusión tremenda. "La experiencia de mis diferentes etapas me han ayudado a valorar como se debe la oferta que llegó del Almería, nunca he llegado a otro club con esta ilusión. Me encuentro muy bien físicamente, las pruebas médicas han salido a la perfección. Si el míster me quiere de portero, jugaré de portero".