Alfonso, de nuevo con el grupo

El CD El Ejido encara su última semana de pretemporada celebrando la buena noticia que supone el regreso al trabajo de Alfonso Fernández, interior izquierdo del CD El Ejido que no ha participado en ningún encuentro amistoso a lo largo de esta etapa de preparación veraniega, ya que ha sufrido una rotura fibrilar en el isquiotibial que le ha mantenido estas semanas lejos de los planes de Alberto González. Afortunadamente, el jugador motrileño de 23 años de edad ya tiene el OK médico y podría incorporarse hoy mismo al entrenamiento matinal del plantel celeste y empezar a ejercitarse con normalidad con el resto de sus compañeros. González, incluso, según el estado del granadino, podría darle unos minutos en el choque del sábado en Santo Domingo ante el filial del Granada, la última prueba antes de un comienzo de competición liguera en el que se espera que Alfonso esté totalmente disponible.

El extremo de Motril es uno de los jugadores de peso de la plantilla celeste, un hombre clave en la tarea ofensiva del equipo y también uno de los más queridos por la afición por su entrega sobre el terreno de juego. A priori le faltaría más rodaje, como es normal después de haber estado entre algodones unas semanas, pero todo hace indicar a que el entrenador malagueño, si no ocurre nada extraño, contará con el de la Costa Tropical para el encuentro en Melilla en la primera jornada de la temporada 2018-2019, que será el fin de semana del 26 de agosto. Esta será la cuarta temporada de Alfonso en un club ejidense en la que están más que contentos con su rendimiento.

Quienes no estarán para el inicia de la liga en este Grupo IV de la Segunda División B serán el delantero Samu Corral y el cancerbero Dani Hernández, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, siendo los dos únicos miembros de la primera plantilla que siguen en la enfermería. El ariete de Alicún de Ortega (Granada) pasó por quirófano a finales de junio para operarse de una osteopatía de pubis y tendinopatía crónica de aductores, lo que en principio le iba a tener apartado del verde dos meses, aunque finalmente su período de recuperación va a alargarse un poco más, como también estaba previsto, y podría estar disponible en un mes. Corral también encara, al igual que Alfonso, su cuarta temporada vistiendo de celeste y, como desgraciadamente le ha ocurrido en años anteriores, las lesiones parecen no respetarle. Aún así, el jugador espera su retorno con mucha ilusión y confía en estar lo antes posible ayudando al equipo en su ambicioso objetivo de alcanzar el play off esta campaña.

Por su parte, Hernández, que llegó este mismo verano a la disciplina celeste, no ha podido disfrutar de minutos bajo palos durante buena parte de esta pretemporada al tener que operarse del menisco interno de la rodilla izquierda, por lo que seguirá como mínimo un mes y medio de baja. En este caso, Alberto González tendrá que tirar de porteros canterano en el primer tramo de temporada al estar solamente disponible Aulestia en la primera plantilla.