Alicia González, del CB Almería, dice adiós

El pasado 29 de marzo Alicia González metía tres triples seguidos en el primer cuarto del partido entre Tecnigén Baloncesto Sevilla e ISE Costa de Almería, y así encauzaba una victoria balsámica para su equipo. La temporada COVID-19 había sido muy complicada, haciendo añicos la ambición y la ilusión de un gran grupo dirigido por un gran técnico, seguramente llamados a llegar más lejos de lo que el virus y los contratiempos les permitieron. Lo que no sabía entonces la ala-pívot era que estaba disputando sus últimos minutos como guerrera rojilla… por ahora. Fue vestida de blanco, menuda paradoja, pero da lo mismo, porque los colores los lleva grabados en el corazón.

Las Instalaciones Municipales de Amate, en la capital sevillana, dejaron a Alicia y a sus compañeras décimas, y la reordenación de la competición hizo el resto para asestarles un golpe inmerecido. El club almeriense pasa a ser de la nueva tercera categoría, aunque se llame igual que en la que ha militado, o sea, Liga Femenina 2. Es en donde va a jugar el ISE CB Almería el próximo curso, pero tras la élite ahora aparece entre medias la Liga Femenina Challenge. Se ha sufrido un ‘descenso’ con el apelativo de ‘administrativo’.

Alicia González, a la cual no le importó jugar un año en Primera Nacional, por otro descenso en los despachos, y devolver al club a la segunda máxima categoría del país, esta vez ve necesario escribir un paréntesis en su historia rojilla. Al darse cuenta de que era necesario, no había otra decisión posible: no continua. Ha comprendido y asumido que no puede seguir en la disciplina almeriense. Reflexiva siempre, ha sopesado todos los elementos que deben valorarse para tomar la decisión más correcta y mejor para su futuro, ambas cosas, y precisamente por considerar que es tiempo de mirar al mañana que quiere para si tras las canchas, necesita la solvencia de un proyecto que le permita prepararse para alcanzar sus retos personales.

lSE CB Almería es su último club por ahora y se promete a si misma conjugar el verbo en futuro: el ISE CB Almería será su último club, pero antes vivirá alguna aventura más. Se despide con este comunicado: “Jugar al baloncesto siempre ha sido no solo mi trabajo, sino mi pasión, así que jamás olvidaré que fue aquí donde pude retomarlo, donde pude sudarlo, vivirlo, sufrirlo, disfrutarlo… todo lo que hace de este deporte algo tan maravilloso. El ISE CB Almería me ha acogido durante cinco temporadas cargadas de orgullo y de experiencias vitales cuyo valor ha sido incalculable para mí, y por ello ha sido tan duro tomar esta decisión. Bajo toneladas de pensamientos y de sensaciones, he encontrado el equilibrio entre el corazón y la cabeza. Allá donde vaya, lo daré todo, así es mi condición como jugadora.

Claro que ha habido momentos buenos y no tan buenos, pero sobre todo me quedo a personas con las que siempre tendré un vínculo indeleble. Mi aprendizaje aquí ha sido constante, por puesto también fuera de la pista , pero de todo lo que ha pasado en los partidos y en los entrenamientos me quedo con el esfuerzo y el compromiso de los sucesivos proyectos de los que he tenido el honor de ser capitana.

Ahora llega otro ‘momento difícil’, el de tomar la decisión de irme y dar el paso, pero me marcho orgullosa de haber sido la capitana y haber dejado todo por el club, sabiendo que es un año de transición para ambas partes y que las dos vamos a saber aprovecharlo para crecer más, sin duda. A todas esas niñas de la cantera que me ven como referente, seguiré siéndolo si me dejan, y también lo serán el resto de jugadoras que formarán el equipo del próximo año. Dejo a esas niñas en buenas manos, porque en el nuevo bloque verán cómo el trabajo te conduce a los logros, fiel reflejo de la directiva nueva, que asume en estos tiempos difíciles el riesgo de seguir apostando por el baloncesto femenino en nuestra ciudad. Confío ciegamente en sus integrantes y sé que su proyecto va a crecer con los años y pondrá en valor nuestro deporte.

Me despido con un ‘hasta pronto’, porque sé que nuestros caminos volverán a cruzarse, y agradezco con mi corazón rojillo que, en todo momento, el club ha querido contar conmigo y me lo ha demostrado”.