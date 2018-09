Almansa, Borja y Viciana, capitanes de Unicaja

No podía estar de otro modo que “contento de la responsabilidad que me toca”, en palabras del mismo cartagenero empapado en sudor tras otro duro entrenamiento en pista. Jorge Almansa reivindicó la función que otra vez se le encomienda otra temporada más: “Parece que no tiene tanta importancia pero sí que es un cargo importante que me gusta asumir porque me gusta ayudar a todos los compañeros y al cuerpo técnico”. Su naturaleza generosa le obliga a “hacerlo lo mejor posible”, de lo que nadie duda en la nave blanquiverde, como él tampoco de que se sentirá arropado por sus compañeros: “Hay gente muy experimentada y con carácter pero también cada uno tiene que asumir su situación, hay que ir todas a una”.

Es una expresión muy suya, y no porque sea capitán, sino porque así lo entiende desde siempre: “Hay que ir todos por el mismo camino, asumir la responsabilidad de cada cual y tirar como equipo, que es lo que nos va a hacer llegar a situaciones y momentos en los que se ganen cosas”. Su trayectoria desde luego que lo avala con cientos de ejemplos durante sus muchos años de verde, sintiendo Unicaja como lo que es, su casa: “Se hizo hace unos años un cambio general y apostaron fuerte por nosotros, en aquella época fue un cambio grande, vinimos jugadores de mi promoción, entre ellos Borja, que sigue, y Carlos Baos, Toni Llabrés o Ignacio Sánchez, y tras ese cambio, que se me reconozca en el puesto es muy bonito”.

Precisamente el citado Borja Ruiz sigue como su fiel apoyo en las labores de velar por que el grupo continúe todo el tiempo por la misma senda, reconociéndose el central encantado con la responsabilidad que le toca: “Muy contento porque para mí es un honor ser uno de los capitanes de Unicaja Almería”. Con colaboración de todos, más fácil: “Al final si el equipo está contigo en la capitanía es mucho mejor, es más llevadero, no hay tantas cosas que debatir, yo soy uno de los capitanes, el equipo lo respeta, si digo algo el equipo lo respeta, al igual que yo respeto lo que diga el equipo, así que en ese aspecto estoy satisfecho”. Borja, en un ‘corral’ en el que todos son gallos, lo deja claro: “Todos somos jugadores importantes”.

Esa es la base, el respeto al que se refiere en sucesivas ocasiones por admirarse los unos a los otros: “Este equipo es un equipo con mucho carácter, muy fuerte, había que ver cómo lo llevaba Manolo, pero al final nos llevamos muy bien, lo que la gente dice, se respeta, y si no parece bien algo se habla, se comunica, que es lo importante”. La clave es tan sencilla como tener claro esto: “Un equipo es un equipo para todo y no para cuando se sale a pista, todos nos respetamos y todos somos jugadores importantes aquí, así que es fundamental llevarnos súper bien como nos llevamos y es básico para ganar títulos”. De hecho, que está pasando de este modo hace que se esté yendo “cada día a más y a mejor”.

De la casa, pero con un largo periodo fuera, es Víctor Viciana, nunca capitán antes en Unicaja pero elegido por la confianza depositada en él: “Es un honor para mí y no me lo esperaba cuando me lo dijeron; me da un poco de motivación extra, eso es que confían en mí y es un orgullo”. No de verde, pero sí con los otros colores que ha vestido antes, tiene mucha experiencia acumulado en ese rol, así que en la realidad él también tiene continuidad en el puesto, y le gusta la fortaleza del grupo: “A mí siempre me ha gustado la gente con carácter, soy una persona con carácter y un jugador con carácter, que no es lo mismo, y es lo que me gusta, porque esas personas cuando se compite lo hacen un puntito más”.

El colocador almeriense, que será presentado la próxima semana, ha adelantado en sus declaraciones que este año está “contentísimo por el equipo que tenemos, porque tenemos quizá el equilibrio con gente muy tranquila y gente con mucho carácter, y eso es bueno siempre”, matiza. Además, y desde fuera, el debut con el Benfica le ha hecho alimentar la ilusión por un buen curso: “Para el poco tiempo que llevamos entrenando y ser un grupo prácticamente nuevo, la verdad es que contra un rival que juega en Europa, un equipazo, por nombres espectacular, yo creo que hicimos un buen papel, la gente le puso muchas ganas, errores típicos, pero se vio que tenemos un buen potencial y sobre todo muchísimas ganas”.

También satisfizo el comienzo a los otros dos ‘constructores de vestuario’, como las buenas sensaciones de Almansa: “El equipo jugó de menos a más, sí hubo momentos de altibajos, como es normal en esta etapa, putos por tonterías, no deja de ser un momento en el que suele pasar, pero se vieron cosas buenas y tenemos que tirar para adelante con ellas, para sacarlas y que sea nuestro nivel de juego más habitual”. Su ‘hermano’ Borja Ruiz lo ratifica: “Buenas sensaciones, partido tras partido contra Benfica hemos ido mejorando aspectos técnicos y físicos, con el saque y bloqueo tuvimos errores que supimos reducir, por ejemplo, se compitió bien contra un equipazo, el grupo salió muy contento y a por la Supercopa”.