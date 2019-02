Almansa: "Sigamos juntos, como durante la tormenta"

¿Cómo llega Unicaja Almería a la Copa del Rey? Esa es la gran pregunta que se hacen no solo los aficionados ahorradores o los posibles rivales del equipo verde, sino todas las personas que siguen el voleibol. La respuesta, que queda muy lejos de ser determinante para lo vaya a suceder en la competición, porque no hay nada que pueda predecir un campeón, la da una de las personas más acreditadas entre las filas almerienses. Almansa, sabiendo eso, ve que el equipo llega bien “después de un progreso de dos semanas buenas y recuperando sensaciones tras un tramo malo y sensaciones malas; estas dos semanas han sido muy buenas de trabajo y de recuperar confianza, y la verdad es que Unicaja llega unido y con ganas”.

Ha sido campeón en tres ocasiones y ha estado en todas las ediciones desde que llegó al club, “espero mejorar el porcentaje -risas-“, afirma, y por eso no hay nada que desvía su atención, y ni mucho menos comentarios externos: “Individualmente me abstraigo, hago lo mío y llevo años así; antes era más de redes sociales, era más asiduo, pero ahora no las uso habitualmente porque no me está gustando, no en el vóley sino en general, a donde se están enfocando últimamente; así que el orgullo lo tengo conmigo mismo, porque me comporto y me siento un profesional y llevo muchos años en esto, y no me gusta perder, y de la manera que a veces se pierde, menos”. Por lo tanto, “no es necesario que nadie diga, sino que soy yo mismo el que se exige, el que intenta mejorar y el que tira para adelante”, cierra.

Eso supone que una orden de capitán clara es que Unicaja Almería viajará a la Copa del Rey “sin interferencias”, o lo que es lo mismo: “Centrados en nosotros mismos, porque bastantes cosas buenas tenemos, también malas, como todos los equipos, eso es obvio, pero si nos juntamos y somos un equipo y tiramos todos a una, tenemos muchas cosas positivas”. Sin más, no le interesa la casa de nadie: “Que cada uno se preocupe de lo suyo, que bastante tiene, y nosotros mientras a tirar juntos, porque si jugamos como equipo las cosas saldrán y se estará mucho más cerca que si lo hacemos individualmente”. El mensaje que lanza incide en esa idea: “Estemos juntos, lo hemos estado cuando ha llegado la tormenta y hemos pasado los malos momentos, así que ahora sigamos así, que llegan los buenos”.

No hay nada de qué lamentase en el pasado, sino que sobre él se construye: “Al final soy de los que piensan que si las cosas pasan, pasan por algo, y al equipo lo he visto que se lo ha tomado de la mejor forma, sacando las cosas positivas, las más buenas, tirando todos para adelante cogidos de la mano; ese es el camino y si quieres ganar debes saber que nadie te va a regalar nada, como se ha visto, así que a sufrir juntos, porque eso es lo que nos va a hacer ganar”. De hecho, es fácil rematar con un “ni antes éramos tan buenos cuando no perdíamos ni tras las dos derrotas, aunque sean un poco feas y no se llegó a competir, no somos tan malos; al final un poco de tranquilidad, mente fría y sacar las cosas estando unidos”.

Ya puestos en el papel ‘copero’, la experiencia amplia de Almansa le hace no dar un pronóstico: “Ha habido Copa del Rey a la que he ido como tercero y he ganado, a la que he ido como primero y súper favorito y la he perdido, que he ido segundo y la he ganado y la he perdido, así que lo único válido es que hay que ir tranquilo, pasito a pasito, vamos a centrarnos en ver el jueves a Melilla y UBE L’Illa Grau y a estudiarnos bien, el viernes superar al que pase el cuarto de final y hacerlo con las buenas sensaciones que nos den confianza, y jugar la final, si es posible llegar, al cien por cien para que el resultado sea que nos traigamos al Copa para Almería”. No hay por su parte una elección de rival: “Sabemos más o menos de los dos equipos lo mejor y lo peor que tienen”.

Ha sido bueno enfrentarse a ambos previamente: “No hay nada mejor para tener las sensaciones frescas y tener todo atado para afrontarlo de la mejor manera, con la lección de que la Copa es especial y todos irán al cien por cien con ganas de su mejor torneo y de llegar lo más lejos posible”. Jugando con los dos las dos últimas semanas, el capitán ahorrador tiene argumentos para avisar: “Ambos están a un mejor nivel que en la primera vuelta, incluso con algunas bajas están mucho mejor y Melilla en casa será muy peligroso, y L’Illa Grau ha aumentado la calidad y el equipo juega de mejor forma, así que seguro que el que sea de los dos nos lo va a poner muy difícil”.

Curioso ha sido que de los tres últimos choques, en todos Unicaja se ha tenido que medir ante rivales mermados pero crecidos al mismo tiempo: “Cada equipo tiene lo suyo, igual que nosotros hemos tenido las últimas semanas tres o cuatro bajas, al final todos los equipos es normal que las tengan, pero luego de vez en cuando hacen cambios y encuentran soluciones que parece que son las mejores, porque esta semana sale Carlos Mora de cuatro y parece que ha jugado ahí toda su vida, ante Manacor jugó Jefferson de opuesto y dio la sensación de que no podíamos pararlo, el otro día den Melilla jugó el segundo colocador y jugó mejor que el primero… al final se resume en que ante Unicaja hay siempre ganas de jugar y nosotros tenemos que estar fuertes y por encima de cualquier cambio”.

Por último, y respecto al cambio habitual de días de competición en esta Copa del Rey, al jugarse de jueves a sábado, no hay mayor problema que el generado para las aficiones: “A mí puestos a jugar me es lo mismo, porque no sabes si es sábado o viernes, pero sí es un poco peor para la familia y para la gente interesada en ir a animar; para muchos va a resultar imposible desplazarse por las fechas, porque no es lo mismo coger un día de trabajo que coger dos”. Dicho esto, en cuanto al plano deportivo, “hay que ponerse el mono y a dar caña”.