Almansa apuesta por un Unicaja con mentalidad fuerte para la visita a Teruel

En los últimos tiempos ha sido extraño ver a Jorge Almansa fuera del equipo que hay en pista, como sucedió el pasado sábado frente a Textil Santanderina, pero el nivel de la plantilla ahorradora es muy elevado y las rotaciones son necesarias para el ‘refresco’ y el ‘reforzamiento’. El capitán ejerce como tal incluso en esa situación, feliz por el alto nivel mostrado por Mario Ferrera y Fran Iribarne, del que no tenía ni la más mínima duda: “Al final son dos cuatro plenamente consolidados, que muchas veces van a estar mejor y van a jugar ellos en lugar de Guillherme o yo, pero eso significa que tenemos una competencia muy buena, que hay que aprovechar para que el nivel del equipo suba, para que todo el mundo esté al 100%”. El descanso y el reparto de minutos no mermó para nada el potencial de Unicaja Costa de Almería.

En ese sentido, Almansa ha recordado que “Mario tuvo que asumir más la papeleta de Álex cuando estuvo lesionado y la verdad es que tenía unas ganas locas de jugar de cuatro y se notó, está en un nivel muy bueno, Fran también, y eso es bueno para que el equipo suba, para que el equipo se mantenga en los momentos buenos, esté yo o esté otro, y eso es lo importante”, textualmente: “Muchos años he estado yo en el otro punto, cuando me ha tocado jugar menos, pero esta Superliga es muy larga y todo el mundo va a tener su momento importante, su partido importante, su final importante; por eso debemos estar todos alerta, preparados, porque ese momento llega y puede ser cuando menos te lo esperas o cuando menos ‘feeling’ tienes con el juego, y eso no importará, porque tendrás que estar al cien por cien igualmente”.

La igualdad de la competición no es algo nuevo: “El partido con Textil no fue otra cosa que lo que vemos y lo que estamos diciendo, que la liga está más igualada, no hay partidos fáciles”. Con todo, no pierde la estela del mensaje de siempre sobre el que se erige este proyecto: “Es verdad que comenzamos a jugar muy bien, y cuando marcamos nosotros el ritmo y no esperamos al contrario, marcamos la diferencia, pero nadie te va a regalar nada; ganamos 25-12, bajamos un poco el pistón y al final todos te pintan la cara, así que a pensar que los partidos no duran demasiado, duran entre una hora y media y dos horas y media, y hay que mantenerse fuerte de cabeza en todo momento para sostener la diferencia siempre, para no estar sufriendo a veces como si tuviésemos 20 años, que es clave y más para lo que viene ahora”.

Ha hecho referencia el capitán verde al mes de seis partidos que resta, de la más alta exigencia: “Si no mantienes al cien por cien la cabeza… tanto Teruel, como Palma, como L’Illa Grau, como Lugo, y en Europa más todavía… al final, pierdes, porque en un partido en el que comienzan los nervios, en el que pierdes un set y la cabeza no vuelve a estar fresca como al principio cuando estabas bien, eso pasa factura”. Para él, otra cuestión clave es no adelantar acontecimientos, no dejar que la cabeza se vaya más lejos del choque siguiente: “Vamos a pensar lo de partido a partido, que son muchos y muy importantes, y como estés en todos al final no ganas ni uno; vamos a pensar en Teruel que nos tendrá ganas y nosotros a ellos incluso deberíamos tenerles más por los últimos enfrentamientos, que han sido para ellos”.

En referencia a ello, y ya visiblemente cansado de arrastrar esa ‘herencia’, “no hay que volverse locos, sí, hemos jugado mal, hay que ser conscientes y hay que ser sinceros, no echar balones fuera en plan ‘no, no, hemos estado bien y nos han ganado’, de eso nada, cuando hemos ido allí los últimos partidos no hemos jugado bien, no hemos estado a la altura, incluso no hemos llegado a pelear los partidos, pero siempre al final en el deporte hay año tras año, nuevas oportunidades, nuevos momentos para decir ‘oye, que estamos aquí, que nos hemos equivocado, pero son momentos o etapas’; siempre hay otra ocasión para llegar a Los Planos y para quitar lo que hemos hecho otras veces”. Es por ello que su orden es clara: “Centrarse en el presente y, de verdad, en esta oportunidad, aprovecharla, pero no hacer todo un mundo, no ponernos nerviosos, estamos en el ahora y vamos a ir a ganar”.

Seguir invictos en la Superliga sigue estando en manos del propio Unicaja Costa de Almería: “Si te pones a echar cuentas, y no es por echarnos flores, de los partidos que hemos jugado, de los sets que hemos perdido y los puntos que hemos cedido, sinceramente ha sido por culpa nuestra y más por problemas de cabeza que de técnica, porque cuando Almería juega su voleibol y es constante y es serio, al final siempre está mandando en el nivel de juego, dominando el partido; pero si no va bien la cabeza, o bajamos el nivel porque ganamos un set, o pierdes un poco parte de la concentración, nadie te va a regalar nada”. Ha sido lo sucedido en los dos puntos que se han dejado escapar con Vecindario y Soria, o con Textil el sábado: “Lo sabe Teruel, que ha perdido dos partidos, y Palma, que cayó en Lugo, que si te desconcentras, tienes complicaciones”. Conclusión importante para los suyos: “Si estamos a nuestro nivel, siempre hemos estado dominando”.

La de Los Planos es una preciosa oportunidad de las que justa jugar: “Tenemos que ir pensando en que va ser un partido de mucha igualdad, para pelear todo y cada balón, en el que no va a haber puntos fáciles, y que tenemos que llevar el partido a los pequeños detalles, a sets igualados, a un balón que marque la diferencia, estar frescos y aprovechar nuestro bloqueo-defensa, que está siendo importante en las últimas semanas, para que esos puntos decisivos y los pequeños detalles nos pillen siendo y estado”. Pide “ir con todo y estar concentrados”, siendo rotundo en cuando al bloque de partidos: “Europa no eclipsa porque Teruel y Palma son partidos muy bonitos de jugar, de buen voleibol, como para no estar pensando en lo otro; vienen dos equipos muy buenos y la verdad es que personalmente, y a la gran mayoría de los jugadores les pasa igual, no estoy pensando en la Challenge; hay que estar al 100% con estos, y si piensas en otra cosa, pierdes los dos”.