Almansa establece como clave la concentración

A lo lejos, la Copa del Rey, a medio camino, Estonia, pero antes tres partidazos que merecen y precisan toda la atención posible. El calendario ahorrador vuelve a vivir una etapa de alta montaña en la que no es que las rampas se empinen de manera paulatina, sino que más bien define su dureza por la acumulación de ‘muros’ en un ascenso largo a la par que motivador. Jorge Almansa está ilusionado con poder vivir todos los momentos que se avecinan, y feliz por contar que el grupo que capitanea le acompaña en ese sentimiento: “El equipo está con muchas ganas de que empiece lo bueno de la temporada, aunque lo que hemos hecho hasta ahora es importante también, pero me refiero a que ya llegue la fase más importante, estar a la altura de lo que viene y empezar a pensar en que ya están más cerca los títulos, y así intentar mentalizarnos en ganarlos para Almería”. Nadie ha dudado de que la confección de esta plantilla se ha hecho con ese pensamiento, destacándose su profesionalidad.

De hecho, esta semana está siendo dura para los entrenamientos, otra vez atacado el bloque por las bajas, pero no hay descanso ni se piensa en frenar por ello: “Las dos cosas, acumular descanso o acumular competición, son más o menos igual de importantes; si descansas mucho, estás por un lado fresco y bien y por el otro lado pierdes ritmo de juego, y si compites mucho, estás consiguiendo ritmo de partidos, pese a estar más cansado, para afrontar lo que viene, así que las dos cosas cabe pensar que son más o menos buenas”. Por ello, sin pensar en la acumulación de sets sino mejor en las sensaciones que proporcionan, el capitán ordena “sacar las cosas positivas y conforme viene el calendario, ser optimistas, porque queda mucho bueno por disfrutar”. Tan es así que se alinea con Enrique de Haro y su elogio de lo de ‘entrenar compitiendo’: “Estoy de acuerdo porque cuando juegas de sábado a sábado las semanas se hacen, por así decirlo, monótonas y largas, y al final si estás jugando es lo que quieres, el jugador lo que quiere es competir quiere jugar”.

Jorge Almansa no lo puede decir más claro: “Contra más partidos y más competición acumulada, mejor, con pensamiento positivo”. La clave está en una palabra mágica llegados a esta altura, y es “concentración”. El receptor la usa reiteradas veces para dibujar “lo que viene”, si bien no se aventura a irse más lejos del partido siguiente: “Lo de ir partido a partido no es por nada complicado de entender, sino porque hace cuatro o cinco años la Superliga estaba, por desgracia, mucho más desigualada, pero actualmente ya hemos visto que todos los partidos son 3-2 o 3-1, y si tú no te centras en ese partido que te toca, vas a tener problemas y vas a perder, seguro, y ahora llega Vecindario para nosotros, que es una de las pistas más complicadas de la competición, y luego Ibiza aquí, y después Almoradí allí, en su casa, donde está jugando muy bien”. En resumen, “o nos centramos en cada jornada, o vamos a tener problemas”, remata su reflexión sabiendo que en tres semanas exactas el que habrá al otro lado de la red será el Saaremaa VC.

Y así, Unicaja Costa de Almería aguarda la cita con “mucha ilusión y muchas ganas”, ya tomando conciencia de la complicación del pase a cuartos en la CEV Challenge Cup, pero sin prisa por centrarse en ese compromiso: “Viendo nombres y viendo el equipo, es fuerte y nos lo va a poner muy difícil, pero está todavía un poco lejos, y más sabiendo los partidos que tenemos en la liga española, que son difíciles”. En el seno del equipo hay confianza: “Estamos preparados para todo eso, el equipo tiene ganas de afrontarlo y está esperando y desando que sean 15 partidos, porque será que llegamos lo mejor posible en las tres competiciones, confiados y expectantes de lo que viene”. No puede evitar volver a lo del partido a partido: “Lo próximo duro es Vecindario, tuvimos problemas aquí y no estaba Javi, ahora con él estarán más fuertes todavía y tendrán muchas ganas de ganarnos y de sumar puntos, porque tienen que llegar a los playoffs”.