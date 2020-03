Almansa: "No ha sido una temporada increíble por detalles"

El mensaje del capitán de Unicaja, Jorge Almansa, ante una sociedad de la que se enorgullece no difiere mucho de los que se están difundiendo por redes sociales: “Hay que ser conscientes del momento que vivimos, y si el Gobierno está tomando estas medidas, y si el mundo en general las está tomando, tan estrictas, es porque la cosa es seria, no como algunos han dicho, que no es tan serio esto; es una pandemia, un problema mundial y afecta a muchos países, así que hay que ser estrictos y pensar un poco en la gente a la que le puede suponer incluso la muerte, hay que pensar en el de al lado y ser consecuentes y dar ejemplo en todo momento, ser serios y no salir, cumpliendo con las medidas que nos están dando, porque ese es el camino para salir de esto”. Y claro, “por supuesto que lo echo mucho de menos”, asegura respecto a la rutina de trabajo que ya no se puede tener, “porque es verdad que durante la temporada, algunos momentos son duros para la cabeza, difíciles de aguantar, cuesta ir a entrenar todos los días, pero una vez que pasas una semana sin entrenar, que no estás pudiendo ir a trabajar, y más en esta situación, se echa de menos cualquier momento, los más alegres y los no tanto, a todos los compañeros, pero todo esto pasará”.

La temporada la valora “muy bien”, pese a lo ‘incompleto’ del trabajo: “En la Superliga no hemos perdido nada más que un partido, en la Supercopa se jugó mal, pero era un grupo muy nuevo y jugar en Teruel no nos facilitó nada, en la Copa se jugó muy bien la final y pudo haber caído de nuestro lado… solo cosas buenas de la temporada, incluso habiendo perdido dos finales y que nos hayan eliminado de la Challenge, el equipo se ha repuesto de los problemas que hemos tenido de lesiones y siempre ha sido eso, un equipo, ha habido armonía grande y con eso me quedo”. De hecho, y hasta el momento, “solo pequeños detalles han hecho que no sea una temporada increíble”. Claro, todo esto merece una recompensa, entiende, en forma de título de la Superliga: “Espero que así sea, la temporada en la liga regular que hemos hecho ha servido para demostrar que hemos sido los más fuertes; otras ligas de voleibol no tienen playoff y se habría acabo así, o sea, que no sería ninguna locura que se acabe aquí así y, de hecho, sería acertado, porque hemos estado un peldaño por encima en la Superliga y lo hemos dejado claro, más incluso en el tramo último”.

Llegue o no ese reconocimiento al más fuerte, se queda “con el grupo humano que se ha formado; ha habido muchos partidos y momentos buenos, pero la calidad de los jugadores y personas que había era enorme y esa era una de las bases del buen voleibol que estábamos jugando en el último momento, éramos 11 o tíos que íbamos en el mismo camino y eso es de agradece; es difícil encontrar a jugadores que sean buena gente, que vayan en el mismo camino, que sean positivos y que piensen en el grupo; gracias a dios lo conseguimos este año y es de admirar, y daba gusto el buen ambiente”. Claro que sí, todo esto “ha llegado en el peor momento, porque se estaba jugando el mejor voleibol por parte de Unicaja Costa de Almería”. Un mes y medio atrás “ya estábamos todos, trabajando constantemente con 11 jugadores de pista y al final eso se nota mucho en el entreno diario, para series, para ejercicios… era mucho más fácil, se estaba bien y estábamos a un altísimo nivel de entreno”, finaliza Almansa.