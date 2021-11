El Almería busca darle un zarpazo al Sporting en El Molinón

El Sporting, que lleva un solo punto de los últimos nueve disputados, recibe este martes a un sólido Almería, líder de Segunda, y ante el que los rojiblancos necesitan la victoria si no quieren correr el riesgo de salir de los puestos de play off.

El equipo gijonés lideraba la clasificación hace tres jornadas, pero en ese tiempo encajó dos derrotas ante Cartagena y Valladolid y solo pudo sumar un empate en la pasada jornada en Lugo, lo que le ha hecho caer a la sexta posición aunque empatado con el cuarto y quinto.

David Gallego tendrá a su disposición a toda la plantilla a excepción de los lesionados Guille Rosas y Campuzano y al ser el tercer encuentro en una semana podría realizar algún cambio en el equipo inicial si bien el técnico no es muy partidario de las rotaciones.

El técnico rojiblanco está contento con la actitud y el juego desplegando por su equipo a pesar de la racha de malos resultados, pero reconoce la falta de acierto en el área rival lo que le ha impedido de mejores resultados pero confía en revertir la situación a pesar del potencial del rival.

Gallego espera el respaldo de la afición a pesar de la mala racha, un apoyo que demostró el pasado sábado en el Anxo Carro a donde se desplazaron alrededor de 3.000 seguidores, que no acabaron muy contentos por el juego desplegado por su equipo.

La UD Almería pretende reforzar el liderato y, de hacerlo, sería una demostración de la solidez del equipo en los últimos partidos. Los jugadores dirigidos por el barcelonés Joan Francesc Ferrer 'Rubi' acumulan solo una derrota y un empate en los últimos ocho partidos, con la conquista de los últimos nueve puntos de forma consecutiva, que le colocan como líderes sólidos de la categoría, jugando bien o incluso mostrándose espeso, como el pasado viernes ante el Leganés (1-0).

Rubi no ha dudado en advertir que esa imagen de fútbol espeso "va a volver a pasar. Dentro de un partido pasa continuamente, no hay ninguno en el que no pases por esas fases, lo que pasa es que en este partido fue más pronunciada", en alusión al encuentro frente al Leganés.

Posiblemente puede haber cambios, aunque no demasiados, en relación al último partido. En ese sentido, no sería de extrañar ver un doble lateral diestro, con Juanjo Nieto por detrás y Alejandro Pozo por delante, en lugar de Lazo, y puede que Centelles por Akieme, siendo los nueve restantes los mismos que jugaron ante el Leganés