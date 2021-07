En la Ciudad Deportiva del Benfica se notó a simple vista que el conjunto lisboeta está algo más rodado y entero a nivel físico al arrancar antes que la UD Almería el trabajo de pretemporada. Ese factor, unido a que al conjunto indálico le urge buscar en el mercado dos centrales experimentados que le den el poso del que careció el equipo el curso pasado para certificar el asalto a Primera, tradujeron en una ajustada derrota el primer bolo veraniego ante todo un coloso europeo al que puso contra las cuerdas durante muchas fases del segundo tiempo.

Rubi optó de inicio por un once integrado por Fernando bajo palos, con el debutante Nieto, Centelles, Chumi e Ibiza en la zaga, Samú Costa y Robertone en el doble pivote, una línea de tres mediapuntas integrada por Ramazani, el también debutante Puigmal y Dani Albiar, y el nigeriano Umar Sadiq en punta de ataque.

Los almerienses se mostraron bien ordenados desde el inicio, pero al cuarto de hora de juego Ibiza cometía penalti sobre Ramos (tocó antes balón pero también pierna) y Pizzi no perdonaba desde los once metros. En su intento de reacción el Almería protagonizó una buena salida de balón en la que intervinieron Robertone, Sadiq y Ramazani que el extremo no supo culminar al entretenerse en exceso en el balcón del área. El belga, eso sí, tiene visos de disfrutar en el curso venidero a las órdenes de Rubi.

A los 28 minutos de juego Ramos pudo poner el 2-0 en el marcador, pero tras plantarse en un mano a mano con Fernando el atacante benfiquista cruzaba raso la pelota en exceso y se marchaba por línea de fondo. La respuesta visitante llegó en una buena asistencia del propio Ramazani para Dani Albiar, quien no supo conectar bien el esférico en el balcón del área, golpeando mordida la pelota, que se marchaba fuera.

Antes de la conclusión del primer tiempo y de que dejara su sitio al arquero serbio Dragan Rosic, Fernando hacía una buena intervención a disparo del marroquí Taarabt.

En la segunda mitad ambos conjuntos cambiaron por completo su decorado, dando entrada Rubi a Buñuel, Akieme, Iván Martos, Robles, De la Hoz, Lazo, Curro Sánchez (el tercero del día en debutar con la elástica rojiblanca), Aketxe y Juan Villar.

Mejoró mucho su imagen el cuadro indálico y tuvo el 1-1 de salida en una buena acción entre los onubenses Villar y Curro Sánchez, pero el recién llegado de la Ponferradina cruzaba en exceso el remate tras un buen pase al espacio de su paisano.

Quien no perdonó al contragolpe fue el Benfica. Vinicuis condujo la contra, aguantando incluso una dura carga de Chumi, para acabar asistiendo a Waldschmidt, remachando a placer el ariete alemán el 2-0 sin que nada pudiera hacer Rosic por evitarlo.

El Almería se desmelenó ofensivamente, con grandes cambios de orientación de Aketxe de los que supo aprovecharse Lazo. En uno de ellos, tras un magistral control del gaditano, servía a placer para que Villar recortase distancias, pero el VAR, en pruebas para el equipo arbitral, no concedió el tanto por un ajustado fuera de juego.

El que sí subiría a la cuenta de un inspirado Villar iba a ser el siguiente, cuando el onubense recibía un buen pase de Lazo tras conducir un contragolpe conducido de forma magistral que el ex de Osasuna aprovechaba para batir por bajo a Helton.

Pudo redondear su faena Villar firmando el tanto del empate a dos, pero el 'renacido' enviaba a las nubes un golpeo con la zurda tras una buena asistencia de Akieme, que había apurado la línea de fondo en uno de sus habituales desdoblamientos por banda.

Los miembros del filial que vienen trabajando con el primer equipo en esta pretemporada, casos de Robles, Puñal o Caballero, tuvieron la ocasión de disfrutar de unos minutos a lo largo del segundo acto.