El Almería deshoja la margarita entre Timor y Eguaras

UD Almería y Real Zaragoza habrían acercado posturas en las últimas horas para cerrar la operación mediante la cual el mediocentro defensivo Iñigo Eguaras recalaría en el conjunto indálico en calidad de cedido con opción de compra en caso de ascenso. Según anticipaba El Periódico de Aragón dicha cláusula estaría cifrada en 800.000 euros, si bien aún no hay oferta en firme.

Diario de Almería ha podido saber en las últimas horas que el interés por hacerse con los servicios de Eguaras, con contrato en vigor hasta 2024, en efecto existe, si bien la cantidad por la que se cerraría el acuerdo dista bastante de esas cifras. A Rubi y a la dirección deportiva rojiblanca le gustan las condiciones del futbolista navarro, que ha perdido la confianza de JIM en favor del exrojiblanco Radosav Petrovic, pero no están dispuestos a tirar la casa por la ventana en el presente mercado invernal y la incorporación solo se producirá por una cantidad bastante inferior a la citada.

En la recámara sigue el nombre de David Timor, cuyo contrato con el Getafe expira el próximo mes de junio, y en estos momentos la UDA se encuentra a la expectativa, esperando a que los jugadores den un paso al frente. El club parte de una posición cómoda en las negociaciones porque entiende que no están excesivamente necesitados y solo quieren cubrir una posible eventualidad para una posición en la que De la Hoz se ha hecho con el protagonismo, pero en la que también sabe desenvolverse Samú Costa.

El perfil de Eguaras, eso sí, parece encajar un poco más en lo que están buscando. Lo consideran un jugador que tiene más marcadas las señas de identidad UDA y posee más salida de balón que Timor, quien destaca más por su agresividad. Al valenciano, eso sí, lo ven más como un recambio puro para De la Hoz.

En cualquier caso en el seno de la dirección deportiva no están ni mucho menos desesperados por concretar el fichaje, puesto que buscan un perfil muy concreto y no les importa tanto que venga la opción A, B o C, aunque en el caso de que finalmente fuera Eguaras sería de los primeros nombres que figuraba en la agenda unionista porque al cuerpo técnico le agradan sus condiciones.

Descartada cualquier salida, la dirección deportiva centra sus esfuerzos en satisfacer la petición de Rubi de un refuerzo "para el centro del campo hacia atrás" y está preparada para cualquier eventualidad, incluso para que pudiera aparecer una tercera opción o no fichar nada si no se dieran las condiciones necesarias en la confianza del buen trabajo desarrollado durante la ventana veraniega y la profundidad y polivalencia del plantel.

Para la parcela ofensiva, y pese a las actuales lesiones de Juan Villar y Dyego Sousa, así como la estancia de Sadiq con Nigeria disputando la Copa de África, el club no contempla movimientos a la espera de recuperar físicamente al onubense y al luso-brasileño. Encontrar un '9' solvente en enero no es tarea sencilla y prefieren ser pacientes.