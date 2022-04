El Almería B desaprovecha su primer 'match ball' por el play off y pierde una posición (1-0)

La racha victoriosa del Almería B (cinco victorias consecutivas) se cortó en el peor momento, justo en el fin de semana en el que los hombres de Óscar Fernández optaban por primera vez a asegurarse el play off de ascenso a falta de dos partidos.

Para eso, además de que el Torredonjimeno no sumara en Torremolinos (circunstancia que no se dio), solo valía ganar en Torre del Mar y la cosa salió al revés, gracias a un tempranero gol de los malagueños, anotado a los 7 minutos de partido, y que no pudieron contrarrestar los rojiblancos.

Esto hace que el Almería B pierda el segundo puesto a favor del Huétor Tájar, quedándose con 53 puntos, tercero y empatado con un Motril al que le tiene ganado el gol average. El Marbella, que descansa esta jornada, cierra el grupo de equipos de play off con 52 puntos, pero empatado con el Torredonjimeno, tras su triunfo lcampo del líder Torremolinos, remontando en el tramo final (2-3); y con 51 se ha situado el Atlético Malagueño, que tiene que descansar la próxima jornada.

De esta forma, el filial será equipo de play off si la próxima jornada gana su partido en casa ante el Atlético Porcuna, que nada se jugará, aunque tampoco se jugaba nada este sábado el Torre del Mar y fue el equipo que acabó ganando.