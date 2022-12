El Almería firma tablas en Riad en un buen amistoso (1-1)

El Almería dejó buenos destellos en su tercer amistoso de la pretemporada, el segundo que completa tras la tangana de Coín. El encuentro tuvo un ritmo alto en algunas fases del partido, protagonizando la parte negativa Pozo al marcharse tocado en el minuto 35. Con Kaiky entre algodones, Babic de vacaciones tras su participación en el Mundial y Svidersky con la selección eslovaca, participaron todo los jugadores disponibles excepto Fouli. Destacó la ausencia de Aboubakar, de descanso después de actuar en el Mundial (se midió a Babic) en el Al-Nassr, equipo por el que ha firmado Cristiano Ronaldo.

Formó Rubi con un once que podría parecerse al que regresará a la competición el día 30 en Cádiz. Con su habitual 1-4-1-4-1, Samu, con amarilla desde el 18', formó como mediocentro posicional, posición en la que no se descarta que haya una entrada en el mercado invernal para darle refresco a De la Hoz. El encuentro tuvo ritmo desde el principio, pero no fue hasta el minuto 17 cuando llegó la primera oportunidad. Fue precisamente en el primer gol del mediodía. Ramazani se escoró demasiado en una esquina tras una transición, descargando a Pozo, que asistió a Portillo para que éste pusiese un genial centro a Touré. El maliense, en el segundo palo, le ganó la partida a Al Ghannam para cabecear adentro de las mallas.

Poco le duró la alegría a los visitantes. En la siguiente jugada el Al-Nassr empataba en un libre directo provocado por Samu. El brasileño Talisca golpeó el balón de manera sensacional, proporcionando una magnífica rosca que bordeó la barrera por el lateral para colarse por el palo derecho de Fernando. Rubi avisó en la previa que jugarían todos sus futbolistas y en el minuto 23 realizó la primera sustitución, dando entrada a Sousa por Touré.

De la Hoz actuó como central al estar Kaiky entre algodones y Babic de vacaciones

El encuentro continuó con un ritmo considerable para tratarse de un amistoso, algo que sin duda agradeció el espectador. Muy verticales ambos equipos, el Al-Nassr fue haciéndose con el control del esférico, buscando el Almería aprovechar los espacios de la defensa saudí con la velocidad de Ramazani. Precisamente el belga pidió penalti tras caer dentro del área antes de la hora de juego. En el 33' volvió a aparecer Talisca, el más destacado del conjunto de Rudi García, que curiosamente tiene raíces almerienses. El brasileño, que lo mismo se movía por la banda derecha que por el frente del ataque, le metió un excelente centro a Masharipov para que cabecease el uzbeco.

En el segundo acto Rubi sacó un once totalmente diferente al del primer acto, manteniendo apenas a Chumi, mientras que Rudi García sí le dio continuidad a su alineación. Uno de los nombres propios fue el de Pacheco. El arquero pacense, en la rampa de salida, volvió a actuar en portería después de hacerlo en Villarreal, sin haberlo hecho ni en Orense ni en los dos amistosos previos (el último, suspendido tras la tangana). El conjunto rojiblanco tuvo más la posesión que en la primera mitad, si bien ya no era el ida y vuelta de antes del descanso. Robertone probó fortuna con un disparo lejano y Pacheco tuvo que emplearse a fondo para salvar a los suyos tras un tiro de Masharipov, que previamente había recogio un rechace.

En el ecuador de la segunda mitad debutó Luis Suárez con la rojiblanca. El colombiano tuvo un par de oportunidades, la segunda considerable tras un centro de Akieme. El Almería pisó más el área rival que el Al-Nassr, pero no terminó de estar acertado en la finalización. Lo estuvo Puigmal, anotando en la recta final tras un desmarque de ruptura y un buen envío en largo de De la Hoz (actuó como central), pero el tanto fue invalidado por fuera de juego.