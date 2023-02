El Almería B, con ganas de revanchas ante el Torreperogil

El Almería B recibe esta tarde (18:00 horas) en el Anexo al Torreperogil del mago Torres con ganas de tomarse la revancha después del 2-0 en la ida. Las tres visitas del conjunto jiennense a tierras almerienses se cuentan con otros tantos '1' y los de Óscar Fernández esperan que continúe la racha. Para ello deben virar su dinámica de últimos resultados, tras caer ante el Huétor Vega en el propio Anexo (0-1) y empatar ante el Torredonjimeno (2-2), igualada que le impidió meterse en promoción de ascenso.

Con el el Real Jaén, el Marbella y El Palo destacados, salvo sorpresa, sólo habrá una plaza libre para disputar las eliminatorias de ascenso, plaza que buscará defender desde esta noche el Almería. Para ello debe regresar al buen juego con piezas importantes, caso de Svidersky o Milovanovic. Otro de los nombres propios es el de Adrián Romero, uno de los siete movimientos que ha realizado el filial en el mercado invernal. El ex del Castellón debutará en el lateral izquierdo.

Con quien no podrá contar Óscar Fernández es con Rojas, que no estará disponible hasta el final del campeonato tras sufrir la rotura del menisco de su pierna derecha en el último encuentro en casa. Será una baja sensible para un filial que quiere volver a sumar de tres en tres. Y qué mejor manera de hacerlo ante una de las sorpresas de la temporada, un Torreperogil que, desde la séptima posición, ve al Almería B a apenas un punto.