El asenso del Almería puede ser matemático el viernes 13 en San Sebastián o el sábado 14 en diferido

La inesperada derrota del Real Valladolid en la noche del lunes ante la Real Sociedad B (1-2) ha despejado mucho el camino a Primera División para los intereses de la UD Almería. La distancia respecto a los pucelanos ahora es de 4 puntos, que en realidad sería de 5, ya que el gol average particular favorece a los indálicos.

Esto significa que el ascenso puede ser matemático dentro de dos jornadas si se cumplen algunas premisas. La primera es que los rojiblancos se impongan tanto al Amorebieta este sábado (18:15 horas) como a la Real Sociedad B el próximo viernes 13 de mayo en Anoeta (21:00). Si a eso se suma una derrota del Valladolid este domingo en su visita al Eibar, los de Rubi estarían en Primera ganando en San Sebastián.

Si el Valladolid se impusiera en Ipurúa todavía habría una opción de ascenso matemático en la antepenúltima jornada liguera, pero en este caso se produciría el sábado 14 en diferido. Para ello sería necesario que los almerienses ganasen del mismo modo tanto a Amorebieta como a Real B -conviene recordar que ambos siguen vivos en la lucha por la permanencia- y que los vallisoletanos perdieran en el derbi regional ante la Ponferradina que se juega en el José Zorrilla.

En las dos hipótesis es necesario que el Almería gane sus dos partidos y el Valladolid pierda al menos uno (Eibar o Ponferradina), ya que un empate y una victoria de los pucelanos, por ejemplo, no sería suficiente, debido a que habría opciones remotas de un triple empate en el que los unionistas saldrían perjudicados (Eibar sumaría 7 puntos, 5 el Valladolid y 4 el Almería).

Otra posibilidad es que el Almería gane al Amorebieta y no puntúe en San Sebastián. Los de Rubi tendrían 76 puntos a falta de 6 por disputarse, con lo que también les serviría que el Valladolid no gane a la Ponferradina si viene de perder ante el Eibar, pues a lo sumo podrían sumar 70 puntos y quedarían fuera por el average particular (en ese escenario no podría darse ya el triple empate).

En cualquier caso, de no darse el ascenso el fin de semana del 13-14 de mayo, las cosas se le han puesto muy a favor al conjunto almeriense, que podría refrendarlo ante su público el fin de semana siguiente con la visita de la AD Alcorcón del almeriense Fran Fernández, que ya está descendido matemáticamente.