Dos medallas para Almería el pasado fin de semana

El pasado fin de semana se disputó en Collado Villalba (Madrid) el Máster sub-15 y sub-19 al cual se desplazó Cristina Teruel junto con sus compañeros del CAE.

En el IF Cristina consiguió el pase como primera de grupo imponiéndose a la novena cabeza de serie Laura Pedrajas (21-18/15-21/21-8), a Laura García (21-19/17-21/21-17) y a Uxia Fernández (21-10/21-5). En los Octavos de Final Teruel se impuso en dos sets a la jugadora de Cura Mora Lluvía Iglesias (21-10/21-16), y en los Cuartos de Final se vivió el mismo encuentro que el de las semifinales del circuito de España sub-13 de la temporada pasada, la almeriense peleó y puso en serias dificultades a la que fue campeona de España, la alicantina Nikol Carulla (17-21/20-22).

En el DX como viene siendo habitual formó pareja con el jugador de Arjonilla (y su compañero en el CAE también) Christian Arias. La pareja andaluza pasó de segundos de grupos al vencer en dos juegos a Elena Blanco y Pablo Serrano (22-20/21-15) y caer en un partido que se decidió por pequeños detalles frente a Lluvia Iglesias y Pablo García (12-21/21-18/18-21). Teruel y Arias llegaron a las semifinales donde perdieron enfrentándose a los posteriores campeones, Ana Caballero y Guillermo Figueras (8-21/13-21). De esta manera Cristina Teruel volvió a conseguir otra medalla en un máster.

Por otro lado el pasado sábado Adrián Ginel, Guillermo Puga, María Jurado e Isabel Martínez se desplazaron hasta Alhaurín de la Torre para disputar el TTR sub-15 y absoluto.

Comenzando con la categoría sub-15, en la modalidad de IM Guillermo Puga jugó un buen bádminton pero lamentablemente no le sirvió para pasar de unos grupos complicados donde se encontraban Marcos Agua, Juan Jesús Carrión y Pedro Jesús López. En el IF María Jurado tampoco logró el pase de unos grupos donde se encontraban dos de las mejores jugadoras del torneo (Celia de Lara y Ahinoa Ramírez), aun así con si victoria ante Sol Pulido (21-8/21-18) se quedó a las puertas. En el DX María Jurado y Guillermo Puga rozaron la medalla de bronce en su partido decisivo frente a Sol Pulido y Ángel Gallo, donde la suerte cayó del lado malagueño (21-19/24-26/16-21).

Por otro lado en la categoría absoluta Adrián Ginel en el IM no logró pasar al cuadro final quedando segundo de grupo, venció en un partido que se alargó hasta los tres juegos a Ignacio Cabezas (21-23/21-17/23-21) y perdió frente al primero de grupo Yeray Morales (11-21/14-21). En el IF Isabel Martínez estuvo muy lúcida en su juego y pasó a la final imponiéndose a Vera Cazorla (21-11/21-14) y a Lucía Socas (21-15/21-15). Ya en la final cayó ante la favorita Marta Molina (12-21/15-21) y así acabó consiguiendo la plata. En el DX Isabel Martínez y Adrián Ginel hicieron pareja. Pese a que jugaron bien no consiguieron la victoria frente a Alejandra Arguelles y Adrián Márquez (12-21/17-21), que fueron los posteriores medallas de plata del campeonato.