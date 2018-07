El Almería hace oficial el fichaje del extremo zurdo Luis Rioja

La Unión Deportiva Almería ha oficializado el fichaje del extremo zurdo sevillano Luis Rioja por dos temporadas más otra opcional. Llega procedente del Marbella, que el curso pasado militó en el grupo IV de Segunda B y disputó la fase de ascenso a Segunda A.

Tal y como adelantó 'Diario de Almería' el pasado mes de junio, el nombre de Rioja estaba en la agenda de la dirección deportiva rojiblanca para reforzar el flanco zurdo del ataque, mermado por la lesión de Gaspar.

Su llegada se une a la de su compañero Corpas y solo quedaría un refuerzo más para completar las bandas en su vertiente ofensiva, buscando el club un jugador polivalente que sea capaz de actuar por ambos costados para ponerlo a disposición de Fran Fernández.

Rioja (Cabezas de San Juan, 1993), que en octubre cumplirá 25 años, pertenece a agencia de representación de jugadores Implica-T al igual que otros futbolistas del vestuario unionista. Formado en el Cabecense, pasó también por la cantera del Real Madrid (jugando en el C) y del Celta de Vigo (jugando en el B) antes de recalar en el Marbella, equipo que pedía por su traspaso 150.000 euros. Aunque no han trascendido las cantidades de la operación, el décimo fichaje del verano rojiblanco sería el primero que no llega a coste cero.