La UD Almería se quedó de nuevo con la miel de un triunfo en los labios al no ver reflejado en el marcador su dominio y las numerosas ocasiones claras de las que gozaron. Las rojiblancas, que visitaban al colista AD Mérida, no pudieron pasar del empate y sumaron un punto que no les soluciona su mala situación clasificatoria. Pese a llevar la iniciativa las almerienses, fueron las locales las que se adelantaron, por mediación de Erika (35’), en un duelo en el que las de Agustín Sánchez, que volvía a hacerse cargo del equipo tras el cese de Álvaro García esta misma semana, nivelarían en el 80’, obra de Irene.