El Almería es el más perjudicado de Segunda por jugar en viernes o lunes

Sabido es que en asunto de fútbol y horarios nunca llueve a gusto de todos, pero los números delatan que en Segunda División llueve todavía menos a gusto de la UD Almería, sin duda el club más perjudicado por tener que jugar sus partidos fuera de sábados y domingos. Siempre y cuando se considere un perjuicio ese factor, que si no lo es a nivel deportivo sí lo parece a nivel social y una cosa acaba redundando en la otra, ya que llevar menos aficionados a las gradas reduce la presión ambiental sobre los rivales.

El equipo presidido por Turki Al-Sheikh y dirigido por Joan Francesc Ferrer Sicilia, 'Rubi', desde el banquillo, se lleva la palma en la clasificación de partidos disputados en en viernes o lunes, nada menos que 13, repartidos en 8 los viernes y 5 los lunes, con la reciente designación del Almería-Sporting para el lunes 25 de abril, la última hecha pública.

La afición indálica se queja estos días en redes sociales y lo hace con buena parte de razón, ya que de esos 13 partidos han tenido que sufrir que 5 encuentros se hayan jugado un viernes como locales en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y 2 en lunes, con la consiguiente repercusión negativa sobre la taquilla que eso provoca al no poder acudir las familias con los niños pequeños por ser un horario tardío y, en el caso de los lunes, sabiendo que al día siguiente hay colegio y jornada laboral.

Se trata de la pescadilla que se muerde la cola. La UDA como entidad no puede quejarse porque se supone que la Liga de Fútbol Profesional fija los horarios en función de las peticiones de las televisiones, que son quienes aportan mayor cuantía económica al pastel del fútbol, pero a cambio el club pierde masa social en sus partidos disputados como local, circunstancia que también computa en los balances presupuestarios anuales.

Por no hablar del impedimento deportivo de tener que abrir la jornada un viernes con la incertidumbre de no saber todavía lo que han hecho el resto de equipos o cerrarla el lunes, con la presión añadida de conocer todos los marcadores. Al Almería le siguen en este capítulo el Real Zaragoza, que ha jugado una docena de partidos en viernes o lunes (media docena en cada fecha) y el Huesca, que completa el podio con 11 (8 en viernes y 3 en lunes).

Los principales rivales de los almerienses en la pugna por el ascenso directo, SD Eibar y Real Valladolid (en particular los pucelanos), aparecen bastante por detrás. El cuadro vasco ha jugado 8 veces al margen de un sábado o domingo, en concreto 5 veces los viernes y 3 los lunes. Más llamativa es la estadística al respecto de los blanquivioletas, que a estas alturas de la competición (34 jornadas disputadas) todavía no saben lo que es jugar un lunes, habiendo disputado 6 partidos en viernes.

Otras curiosidades de un estudio pormenorizado de los horarios en Segunda este curso vislumbran que en casa los viernes el único equipo que no ha jugado hasta la fecha es el Ibiza, mientras que a domicilio ese día nunca lo ha hecho el Girona. En el caso de los lunes, al margen del Valladolid, que nunca ha jugado ni en casa ni fuera, aparece el Alcorcón, que no sabe lo que es jugar de visitante un lunes, el Sporting, que no lo ha hecho aún como local, o el Lugo, que tampoco ha tenido que viajar ningún lunes.

En el vértice opuesto a la UD Almería, el equipo que menos partidos ha disputado en viernes o lunes es precisamente el Lugo, solo con 3 partidos. Ante el cuadro lucense los rojiblancos disputaron un miércoles en el Anxo Carro el único partido suspendido durante toda la temporada como consecuencia del coronavirus pese a que no hubo equipo que tras las vacaciones navideñas se salvase de un brote en sus respectivos vestuarios.