El Almería no será el más perjudicado por el virus FIFA

Al final la UD Almería podrá 'llorar por un ojo' en la ventana de partidos internacionales que se abre tras la disputa de la 30ª jornada en la Liga Smartbank. Los rojiblancos finalmente solo tendrán que lamentar las bajas del central Jorge Cuenca y del extremo Largie Ramazani, que han sido citados por los combinados sub-21 de España y Bélgica, respectivamente.

De los dos, solo el defensor madrileño es pieza clave en el esquema habitual de José Gomes, por lo que de cara al duelo del sábado ante el Leganés (18:15 horas) se perfila un dupla en el eje de la zaga formada por Ivanildo Fernandes y Nikola Maras.

El zaguero serbio no viaja con su país en esta ocasión pese a haber sido un habitual en las últimas citas, si bien no acababa de tener minutos, algo que ha sido interpretado como un movimiento de presión por parte de la directiva del Almería, circunstancia que también apunta a haberse producido con el meta georgiano Giorgi Makaridze, quien también solía ser citado con su selección y esta vez no acudirá a la cita, pese a que uno de los partidos será precisamente ante la España de Luis Enrique.

Consciente de la importancia de los próximos duelos ante Leganés, Málaga (en jornada intersemanal) y Rayo Vallecano (Viernes Santo), Turki Al-Sheikh dio órdenes de hacer todo lo posible para contar con los principales baluartes del equipo en un tramo decisivo para afianzar la meta del ascenso directo, siendo el paso más sonado la prohibición a Umar Sadiq de que viajase con Nigeria alegando motivos de emergencia sanitaria, por lo que el Kaduna no podrá adquirir todavía la condición de internacional absoluto.

El Leganés aprovechó la gestión del Almería con Sadiq para impedir que Omeruo viajase con Nigeria

De igual modo desde alguno sectores se ha apuntado a la posibilidad que desde la directiva unionista se movieran hilos para evitar que tanto Samú Costa como Manu Morlanes fueran citados para la disputa de la fase previa del Europeo sub-21, lo cual hubiera supuesto dejar al equipo sin su columna vertebral en la sala de máquinas, su pareja habitual de mediocentros.

Con todo, y como se apuntaba al inicio de esta información, el Almería no va a ser el equipo de Segunda más perjudicado con el denominado 'virus FIFA'. En cantidad de efectivos los conjuntos más afectados son el Real Mallorca y el Club Deportivo Lugo. El líder de la división de plata pierde a cuatro futbolistas, casos de Valjent, Trajkovski, Baba y Lago Junior, mientras que el cuadro gallego se queda sin Puma Rodríguez, Djaló, El Hacen y N'Diaye.

Otros rivales directos de los almerienses, casos de Espanyol y Sporting, tendrán bajas sensibles en sus filas. Los periquitos no podrán contar con Adriá Pedrosa, Matías Vargas ni Javi Puado, particularmente importante esta última a expensas de ver si Raúl de Tomás se recupera de la lesión que sufrió en el último duelo.

En las filas sportinguistas tendrán que paliar la ausencia nada menos que del máximo goleador de Segunda, el ariete Uros Djurdjevic, que ha formalizado la nacionalidad montenegrina para jugar con dicha selección (anteriormente podía ser citado por Serbia), donde coincidirá con el rayista y exrojiblanco Esteban Saveljich.

Resulta curioso que otros jugadores georgianos de la competición, casos de Aburjania (Cartagena) o Kakabazde (Tenerife) sí han sido citados por su combinado, al contrario que Makaridze. El Leganés, por su parte, aprovechó el paso dado por el Almería con Sadiq para impedir que el central Omeruo viajase hasta África, por lo que el sábado ambos podrán ser de la partida.