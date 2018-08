Almería recorrerá el mundo con ‘La Vuelta 2018’

La Diputación Provincial de Almería ha presentado esta mañana las etapas almerienses que componen la 73 edición de ‘La Vuelta 2018’. El destino almeriense será protagonista de las etapas quinta y sexta los días 29 y 30 de agosto en los que la reina de las pruebas ciclistas del país recorrerá un total de 19 municipios y proyectará el destino ‘Costa de Almería’ en 190 países de los cinco continentes gracias a al impacto mediático de La Vuelta 2018.

La quinta etapa, que partirá desde Alhendín (Granada) y finalizará en Roquetas de Mar, se adentrará a la provincia por la Alpujarra para recorrer un centenar de kilómetros a través de 17 municipios (Alcolea, Laujar, Fondón, Fuente Victoria, Almócita, Padules, Canjáyar, Rágol, Instinción, Íllar, Huécija, Alicún, Alhama, Enix, Felix, Vícar y Roquetas) hasta llegar a uno de los buques insignias del municipio, su Urbanización.

Por su parte, la sexta etapa partirá de Huércal-Overa el próximo 30 de agosto para atravesar Pulpí hasta llegar a Terreros donde se adentrará en la Región de Murcia hasta llegar a San Javier. Un total de 30 kilómetros por la provincia de Almería a través de estos dos municipios serán los que despidan al ‘pelotón ciclista’ más famoso de todo el país.

El presidente de Diputación ha destacado la oportunidad que supone para la provincia consolidar y reforzar, un año más, su presencia en La Vuelta: “Esta competición es un gran escaparate para mostrar al mundo entero la belleza de nuestra provincia. Nuestros paisajes volverán a viajar por todo el mundo y se va a mostrar gran parte de los tesoros de 19 municipios de la provincia desde el corazón de la Alpujarra hasta el Poniente y Levante Almeriense. Todos tienen un atractivo especial y gracias a ‘La Vuelta’ tendrán una oportunidad única para mostrarlos al mundo entero”.

Asimismo, Amat ha explicado que no sólo se promocionará la provincia como destino turístico, la marca gourmet de la provincia volverá a ser protagonista en la 73 edición de ‘La Vuelta’: “Este año contaremos de nuevo con una acción promocional de la marca ‘Sabores Almería’. Los productos de 19 empresas de diferentes sectores acompañarán a la Caravana en las 21 etapas representando a las más de 150 firmas que integran este proyecto impulsado por la Diputación y que llevará por todo el país su singularidad, calidad y sabor”.

El vicepresidente primero y diputado de Turismo, Javier A. García, ha señalado las jornadas históricas que vivirá la provincia los próximos 29 y 30 de agosto: “Vamos a vivir una de las etapas más bonitas en los primeros días de ‘La Vuelta’. Por primera vez en la historia, la prueba reina del ciclismo español recorrerá municipios en los que nunca había estado como la Alpujarra y el Valle del Andarax. Fue un empeño del presidente de la Diputación que el trazado de la quinta etapa recorriera estos paisajes tan singulares y que se promocionen y conozcan en los cinco continentes gracias al gran impacto mediático que tienen”.

Junto a la tradición ciclista de la que goza la provincia y que tendrá como máximo exponente la llegada de ‘La Vuelta’, García ha destacado el gran impacto turístico, económico y mediático del evento: “En las etapas almerienses, tan sólo la caravana de la organización la componen 3.000 personas. Un impacto que no sólo repercutirá en alojamiento y restauración, también en servicios, comercio, transporte, alquiler de vehículos y servicios complementarios de la práctica totalidad de la geografía almeriense ya que recorre más de 130 kilómetros y 19 municipios de poniente a levante y del interior a la costa”.

Por su parte, el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha explicado la gran emoción con la que afronta el municipio su participación en ‘La Vuelta’: “Queremos que el próximo 30 de agosto sea un día inolvidable para Huércal Overa y que nuestro municipio se dé a conocer en todo el mundo. Participar en esta competición es todo un honor ya que tenemos la oportunidad de que nuestra provincia llegue a millones de espectadores de todo el mundo. Quiera por último agradecer a la Diputación Provincial la gran apuesta que ha hecho para que nuestra provincia vuelva a ser parada en esta competición dando a municipios grandes y pequeños la oportunidad de ser embajadores de nuestra tierra por un día”.

Sabores Almería’ protagonista de la Caravana de ‘La Vuelta’

La Vuelta no sólo proyectará el destino ‘Costa de Almería’, sino que se va a convertir, durante sus 21 etapas, en plataforma de promoción de la mejor carta de presentación de la provincia de Almería: los productos gourmet que forman parte de la marca ‘Sabores Almería’, impulsada por la Diputación Provincial.

Los productos almerienses van a formar parte del catering que la organización va a servir, diariamente, en la carpa que se instala en la salida de cada una de las 21 etapas. Rosquillas, quesos, tomate, vinos, vinos sin alcohol, carne en conserva, pulpo en conserva, cabrito de Los Filabres, conservas de Suflí y verduras hidratadas son algunos de los productos que podrán degustar más de un millar de personas en cada una de las 21 etapas en la carpa de salida.

En total serán 19 las empresas que participarán en la famosa caravana: Oleo Jarico, Vega del Andarax, Oro del Desierto, La Orza de Almería, Peña Cruz, Industrias Cárnicas Campohermoso, Biosabor, Pulpi Eya, Industrias Alimenticias Suflí, La Gergaleña, Productos Ecológicos del Sur, Salazones Juan Ramón Asensio, Productos Pichote, Conservas La Receta, Medal Laujar, Barea Granados, Bodegas y Viñedos Laujar, Bodega Palomillo y Lamarca.

Gracias al acuerdo que han sellado Diputación y La Vuelta, los productos de Almería viajarán en una caravana promocional sin precedentes por 2 países (España y Andorra) y más de 400 municipios. A la apuesta por impulsar el binomio turismo y deporte de la Institución Provincial se une la agroalimentación y los productos de la provincia para dar más valor añadido, fuerza y una proyección mucho mayor a la provincia de Almería en su conjunto.

Cuenta atrás para la gran cita del ciclismo mundial

El director general de ‘La Vuelta’ Javier Guillén ha agradecido a la Diputación su implicación para que la provincia de Almería vuelva a ser protagonista en la 73 edición de ‘La Vuelta’: “La Institución Provincial hace un papel vertebrador fundamental para que todos los municipios que hoy están aquí representados puedan mostrarse al mundo. No todas las provincias funcionan igual y son muchos los pueblos los que no pueden participar o asumir los gastos que ocasiona la competición. En el caso de Almería, la apuesta es fuerte y decidida y el beneficio será mucho mayor ya que no sólo se vivirá en los municipios de paso sino también en el conjunto de la provincia”.

Asimismo Guillén ha destacado el amplio programa de actividades complementarias que dinamizará esta fiesta del deporte que el año pasado siguieron 490 millones de personas de los cinco continentes: “La Caravana de La Vuelta mueve a 3.000 personas en cada etapa. Tenemos todos los hoteles ocupados durante esos días y para que os hagáis una idea del gran impacto económico que esto supone, la Vuelta dejará en la provincia 325.000 euros y algo más difícil de calcular, el retorno mediático que supone las tres horas de retransmisión en directo por televisión (más web y redes sociales) que cada una de las etapas tendrá en 190 países de cinco continentes ya que equivale a horas de campaña turística de la misma provincia cuyo valor real serían millones de euros”.