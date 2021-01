Almería será refugio de las selecciones españolas

Todo un lujo, una vez más, llegará con forma oval. Las imponentes selecciones de España en la modalidad de rugby 7 darán continuidad, un año después, a la estancia de una semana y partido de las Leonas XV en enero de 2020, un Test Match de gran nivel disputado en el Juan Rojas frente a Escocia. Ahora, de una manera inminente, es el turno de Los Leones7s, puesto que desde este viernes día 15, y hasta el siguiente viernes día 22, van a desarrollar su primera toma de contacto de 2021, año clave por la disputa del torneo preolímpico y, ojalá, de la participación en los Juegos de Tokio, en Almería. Lo mismo sucederá, de modo consecutivo, con Las Leonas7’s, cuyos objetivos son idénticos y que ocuparán el lugar que dejarán los chicos entre el 26 de enero y el 2 de febrero. Con esta nueva elección de sede, la FER respalda el buen trabajo del rugby almeriense.

Con todo medido desde hace tiempo, solo la borrasca Filomena ha provocado alguna duda sobre las fechas en principio previstas, las mismas que finalmente se van a poder respetar por la mejora climatológica paulatina que ha empezado a producirse en las zonas más afectadas. En este sentido, la designación de la provincia de Almería, decidida con anterioridad al mal tiempo generalizado en la península, ha venido a ser incluso más idónea si cabe, toda vez que no ha sufrido la crudeza del frío extremo y la acumulación de nieve que ha provocado y sigue motivando serios problemas en demasiados puntos del país. De hecho, la Federación Española valoró, por encima del ‘buen tiempo’, aquella modélica organización realizada el año pasado como motivo principal para mandar a sus dos joyas, porque España es potencia mundial en ‘seven’, a Almería.

Además de esto, gran peso tuvo una doble instalación del primer nivel que va a estar a disposición de los combinados españoles dirigidos por Pedro de Matías y por Pablo Feijoo, tal y como ha recordado Miguel Palanca: “Las sesiones de entrenamiento serán en el Juan Rojas, lo que agradecemos al Ayuntamiento de Almería, y en el flamante campo de La Legión, agradecimiento a la Diputación y, sobre todo, a la Brigada Rey Alfonso XIII, que se está volcando y poniendo todas las facilidades para que a España no le falta de nada y disfrute de todo lo que necesite en el inicio de su camino olímpico”. El presidente de URA, por lo tanto, ha querido dejar claro que “Almería no solo es recurso para el rugby por su benigna meteorología, sino por instalaciones, lo cual es un orgullo tras tanto tiempo de reivindicación, pero a la vez un acicate para continuar reivindicando, y por capacidad de trabajo y de organización de los rugbiers almerienses”.

Así, Palanca no ha dudado en mostrar su gratitud y la del club unionista por “un espaldarazo tan grande e innegable como este que da la Federación Española de Rugby no ya solo a Almería, sino a la descentralización del deporte oval, un motivo de alegría para cualquier entidad rugbística de la periferia peninsular”. A los ‘cruzados’ y su marcha impoluta en el Grupo C de División de Honor B, a la encomiable y fructífera labor en el rugby inclusivo, a la expansión femenina que se está consiguiendo sin prisa pero sin pausa, y a la aportación social que este club toma como uno de sus pilares, se debe “el prestigio que se ha logrado en el ámbito nacional”, aunque Miguel Palanca ve un punto en común en todo ello, la clave: “Nunca nos desviamos de los valores que definen al rugby y que a la vez los buenos rugbiers los trasladan a su vida, y eso desde la cantera”.