El Almería B golea al Don Benito

Introdujo algunas novedades en el once Esteban, como fue la de Guirao por Darío en ataque. Precisamente éste tuvo la primera después de un enorme fallo de Senam, que se comió un bote y dejó en franquicia al atacante rojiblanco. Su disparo con la izquierda salió rozando el palo a los 6 minutos. Había salido a dominar y mandar el filial, acto seguido un gran cambio de banda de Callejón no encontró rematador tras una buena dejada de Navas al centro del área.El Don Benito no se estaba enterando de qué iba la película y esa desconcentración ante el filial se pagan. Martos recogió un balón cercano al área, entró como Pedro por su casa y batió a Sebas con un gran zurdado a los 10 minutos. Al 1-0 le siguió el 2-0 acto seguido, después de una maravillosa jugada de tiralíneas rojiblanca, que acabó con un remate desde el área chica y a bocajarro de Lin, después de un centro de Navas. Pero es que pudo caer el tercero y el cuarto por mediación de Lozano y Sergio, aunque lo evitó el meta, el único al que se le veía algo de orgullo propio. Un córner fue lo único reseñable de los extremeños a la media, rematado en el segundo palo por Agudo y repelido por Lara.Con la ventaja tan clara en el marcador, el filial quiso recuperar el resuello. Bajó el pistón inicial para seguir dominando, pero con pases más seguros y sin exponer tanto. Fueron minutos de muchos gritos de Esteban Navarro, pidiendo concentración y no bajar la intensidad en el juego. Mientras, el Don Benito era incapaz de crear el más mínimo peligro, a los visitantes se les comenzaba a ver asfixiados por el calor y la inferioridad con el balón. Al borde del descanso, eso sí, en un a Agudo con falta clara no señalada por empujón a Javi, los azulones pudieron recortar distancias, pero el remate del extremeño fue tan malo que no obligó a Lara ni a estirarse, pese a que estaba solo ante él.Quiso salir en tromba el equipo de Juan García en busca de recortar distancias tras el descanso. A los pocos segundos lo intentó Bernal con un zurdado lejano. Y a los 50’ el Don Benito se iba a meter en el partido gracias al colegiado. Una falta de Adri sobre Navas la pita a favor de los extremeños, puesto que el que acabó sobre el césped, con su grito correspondiente, fue el atacante, no el de El Ejido. O lo que es lo mismo, que no sabe ni lo que pitó, lo hizo de oídas. El saque de esa acción acabó con mano clara de Callejón en el área y Karim hizo el 2-1.Reaccionó bien el filial, que tuvo el tercero en las botas de Guirao, pero Mario sacó su cañonazo con el meta prácticamente vendido. El Don Benito lo intentaba con más fe que juego y la sentencia parecía cuestión de tiempo. Así fue, a los 75 Navas profundiza por su banda y le pone el balón en la cabeza a Lin, cuyo remate tan flojo sorprende al meta Sebas que se la come por completo.El 3-1 era justo por los méritos de uno y de otros. De hecho era hasta corto porque el filial seguía llegando con mucha facilidad. Darío hizo el cuarto con un gol de gran delantero, buscando el hueco y cruzando con su exterior. El filial estaba jugando como nunca, este fin de semana en Roquetas le ha venido de perlas.