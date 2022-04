El Almería se viene arriba e irá lanzado a Valladolid (3-0)

Si a Bogart y Bacall siempre les quedaría París, los aficionados del Almería tienen el consuelo de que siempre les quedará Sadiq. El ariete nigeriano es diferencial en la categoría de plata y conforme avanzan las jornadas se hace más difícil entender que el curso pasado no se lograse el objetivo del ascenso con su agigantada presencia en el área o que esta campaña el camino esté resultando tan tortuoso. El 'látigo de Kaduna' sigue a lo suyo y parece dispuesto a acumular otra temporada como rojiblanco, ya que en caso de ascenso el club lo retendría para el aterrizaje en Primera.

Las flamantes pantallas del Mediterráneo marcaban el cuarto de hora de juego cuando Sadiq atacaba el espacio en el área pequeña para culminar una buena acción entre Centelles y Appiah en el costado zurdo. La zancada del valenciano y el desequilibrio del inglés se unieron para explotar es banda con bastante eficacia. Una buena pared entre ambos permitía al carrilero apurar la línea de fondo para sacar un centro inmejorable sobre la llegada de Sadiq desde atrás y que el africano la empujase a la red con la rodilla. Era su 16ª diana en lo que va de campeonato y rememoraba el triplete endosado a los del Bierzo el curso pasado.

Los de Rubi rompían así la disposición de Bolo en forma de 1-4-4-2 en busca de sorprender al contragolpe. El técnico catalán introdujo un cambio posicional respecto a la última jornada, la entrada de Arnau Puigmal en detrimento de Robertone para ganar mayor movilidad en el frente de ataque con el catalán intercambiándose con un onmipresente Portillo la banda diestra y el centro de la ofensiva. Solo se echó en falta una mejor coordinación para ejercer la presión en bloque y no de forma deslabazada como por momentos ocurrió.

Antes del 1-0 el propio Sadiq había reclamado un posible penalti al ser derribado por Amo al borde del área que Trujillo Suárez no concedió ni el VAR se decidió a revisar. Pareció haber contacto a la altura de la rodilla, interpretable si suficiente o no como para decretar la pena máxima. A falta del juego fluido de antaño, el recurso de buscar a Sadiq no suele fallar.

La Ponferradina tuvo en Naranjo a su máximo exponente de peligro en todo el primer acto. El extremo zurdo acarició el 0-1 a los 9 minutos de juego asomando por el segundo palo a rematar un buen centro raso de Dani Ojeda, pero la zaga indálica se anticipaba por milímetros para rechazar su golpeo a córner. Luego probaría fortuna con un lanzamiento de falta directa desde 30 metros de distancia que Fernando repelía sin poder atrapar.

Por delante en el marcador y sin tener que remar de nuevo a contracorriente en otro intento de remontada se marchaban los rojiblancos al vestuario mientras la muchachada, que acompañó en un nuevo recibimiento al equipo en los exteriores del Estadio, disfrutaba poblando el graderío por las vacaciones de Semana Santa.

Delicatessen de Arnau Puigmal

Sin hacer un mal partido pero con escasa mordiente, los de Bolo se vieron por debajo 2-0 al poco de la reanudación. Todo comenzó con un robo de Arnau Puigmal en el costado diestro que el propio centrocampista catalán iba a culminar en gol. La acción derivó a la banda contraria, donde Appiah dejó sobre Samú Costa, cuyo centro golpeaba levemente en un defensor y la trayectoria favorecía al golpeo de volea interior de Arnau desde la frontal del área para batir al meta Amir.

Con la entrada de Yuri al campo a la hora de partido Bolo intentó subsanar la falta de pegada de los suyos, pero a esas alturas el Almería tenía ya bastante controlada la situación, tapando bien los pasillos interiores con la mejor versión de De la Hoz (generoso en las correcciones) y Samú Costa. Fue Portillo quien rozó el tercero de la noche con un buen disparo desde fuera del área buscando la escuadra que requirió de la intervención de Amir. El tercero estuvo también a punto de conseguirlo Ely en un plástico cabezazo atajado por el arquero, mismo resultado que la intentona de Sadiq con la testa a centro de Lazo.

Con el partido entrando en el descuento el Almería ponía el definitivo 3-0 en una de las pocas acciones a balón parado a las que el equipo le ha sacado partido este curso. Un saque de esquina botado en corto lo introducía Curro en el área dejando atrás para que Eguaras reventase el balón a la red en el estreno goleador del navarro con la elástica indálica.

Con la victoria, el Almería recupera puesto de ascenso directo antes de visitar al Valladolid el próximo sábado en el José Zorrilla. Los rojiblancos son de nuevo segundos con 66 puntos, a un punto del líder Eibar y uno por encima del cuadro pucelano, por lo que la jornada se cerraba redonda para sus intereses, portería a cero incluida, que no se lograba desde la visita a Tenerife hace tres jornadas.