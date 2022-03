El Almería B sigue haciendo los deberes (2-0)

El Almería B sigue a lo suyo, que no es otra cosa que sumar dividendos para poder jugar el play off por el ascenso. Este domingo se impuso ante el filial del Málaga en un partido que resultaba trascendental y que, en función del resto de resultados, lo va a devolver con toda probabilidad a la zona de play off. Frente al Atlético Malagueño se mostró muy bien en las dos áreas y se llevó tres puntos de verdadero oro gracias a los goles de sus dos africanos, Marciano y Lokosa.

Desde el inicio se evidenció por parte de ambos equipos lo mucho que había en juego. Los dos buscaron la portería rival, siendo el filial el que gozaría de más y mejores acercamientos en el primer tiempo. La sociedad Gilbert-Marciano protagonizó el primero de ellos en el 7', pero el guineano no acertó a rematar el envió del barcelonés. Poco después fue Lokosa quien sí disparó, aunque se le fue fuera.

El Málaga respondió con sendas acciones ofensivas y en ambas tuvo que intervenir con acierto Fuoli, primero para desviar un tiro desde fuera del área (19') y justo después ante un tiro a bocajarro a la salida de un córner (21').

En el 35' Marciano rozó el gol tras una buena acción colectiva, y en el 44', muy poco antes del descanso, no se le resistiría, cuando aprovechó una buena asociación entre Avelino y Lokosa, quien asistió para que el delantero de 17 años no fallara. El momento del gol se antojaba clave para la moral del equipo de Óscar Fernández, que parecía haber hecho lo más difícil antes del tiempo de asueto.

El filial malaguista comenzó fuerte la segunda mitad, con un tiro al larguero que asustó al Anexo (49'), aunque sería el Almería B quien ampliaría su ventaja al cuato de hora de la reanudación. La acción a la contra la condujo Rojas, quien se apoyó en Marciano y este habilitó a Lokosa para que resolviera bien el mano a mano con el portero.

El gol dejó muy tocado al Atlético Malagueño, que apenas inquietó a Fuoli hasta la recta final, cuando el arquero tuvo que intervenir para despejar a córner. Caballero, ya en el alrgue, pudo hacer el 3-0, pero salvó a tiempo un zaguero.