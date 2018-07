Álvaro, en cartera

Después de la mala experiencia de la pasada temporada, donde tuvo cuatro delanteros sin gol, la secretaría técnica se ha puesto manos a la obra en la búsqueda de un ariete con experiencia en la categoría y que no muestre la misma sequía que Caballero, Juan Muñoz, Hicham y el italiano Soleri.

El ex del Alcorcón Álvaro Giménez encaja en el perfil del jugador que quiere el club y en tierras madrileñas informan de un supuesto interés almeriense por él. El ilicitano destaca por su gran envergadura y por su fuerte disparo con su zurda. La pasada temporada no hizo demasiados goles, seis en veintinueve partidos, pero es cierto que tiene más presencia en el área que demostraron los rojiblancos. Álvaro Giménez es agente libre, por lo que no hay que negociar con ningún club ni pagar traspaso.

Álvaro Giménez cuenta con cuatro años de experiencia en Primera, repartidos entre el Mallorca (temporadas 2011/12 y 2012/13) y el Elche (2013/2014 y 2014/15). En el club ilicitano jugó también en Segunda hace dos temporadas, como con el Alcorcón este último año.

En principio, la secretaría técnica tiene pensado realizar dos incorporaciones en ataque importantes: el propio Álvaro Giménez y buscará la cesión de Dani Romera del Cádiz.