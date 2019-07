Amado, ‘tradición USA’ de nuevo en Unicaja

“De hecho, he comido hoy con David Smith y me ha hablado de la maravillosa etapa que pasó en Almería, además, Matt Fuerbringer es entrenador en Long Beach State, así que he charlado mucho con él y todo muy bien”, dice Nick Amado al repasar los nombres propios norteamericanos que han colaborado en construir de una manera brillante la historia del Club Voleibol Unicaja Almería. El último de esta lista USA ha sido Alex Slaught, un receptor de gran calidad que también le ha dado muy buenas referencias de la entidad ahorradora: “No lo conozco personalmente pero sí que nos hemos puesto en contacto a través de las redes sociales y él tiene ha tenido parte de la ‘culpa’ de convencerme para fichar por Unicaja debido al ‘amor’ que tiene por la ciudad y por el club”. Ambos californianos, Amado es natal de Laguna Niguel.

Se trata del último fichaje por el momento, el sexto, de cara la próxima temporada, en la que el nivel de ilusión se ha elevado enormemente por la vuelta a Europa. Es además el tercer central que se da a conocer, apuesta del cuerpo técnico una vez que han analizado el material sobre un jugador de extraordinaria proyección. Mide dos metros, comenzó a jugar al voleibol a la edad de 16 años en su instituto y pasó a club para ser campeón de Estados Unidos sub-18. Desde ahí continuo un ascenso meteórico para jugar dos años en ‘orange coast college’ y ser, en el primero de ellos, otra vez campeón, esa vez estatal. Fue transferido a Long Beach State University, de donde procede para desembarcar en Unicaja Almería y en donde la confianza en él y en sus posibilidades ha sido absoluta: “En mis dos primeros años sufrí varias lesiones, pero afortunadamente la NCAA me permitió recuperarlos cuando gané de modo consecutivo el campeonato nacional en 2018 y 2019”.

Esos logros le han abierto la puerta de los entrenamientos del equipo nacional USA, y fue llamado para All-Almerican -equipo de los mejores amateurs- los dos años de Long Beach State. Es el momento de dar un salto cualitativo y vivir la experiencia de luchar por los títulos senior en un país y un equipo en el que sus compatriotas han rendido a muy alto nivel. En ese sentido, ha explicado los motivos por los que se ha decidido a vestir de verde: “He querido venir a España porque nunca antes he estado fuera de los Estados Unidos y no he escuchado nada que no sea bueno sobre los españoles y este maravilloso país de los que han vivido en él; además, yo creo que el voleibol es muy popular en España y tiene una fuerte cultura de pasión y de competición”. Sobre la ciudad, “he escuchado que la ciudad de Almería es un lugar magnífico para vivir y tiene un fuerte arraigo de la cultura española”.