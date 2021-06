Ana Vertiz, un Erasmus gracias al ping pong

¿Qué universitario no habrá deseado ser uno de los agraciados con la Beca Erasmus? El deseo de salir de casa, ver mundo, conocer nuevas culturas y tratar con distinta gente es la filosofía de ese modelo estudiantil. Y el día a día de muchos deportistas del más alto nivel, que pasan prácticamente más tiempo en los aeropuertos que en el sofá de su hogar.

Ana Vertiz es una de ellas. Por un lado, jugadora de tenis de mesa que crece como la espuma y mejora como los buenos vinos. Por otro, estudiante de Criminología, una carrera poco habitual pero interesante, de hinchar muchos codos y que ha inspirado a muchas series norteamericanas. La carrera la estudia en Madrid, todavía no tiene Beca Erasmus universitaria, pero la pala de ping pong sí que le ha concedido una. Y es que almeriense juega a caballo entre el TM Parla, con el que ha subido esta campaña a Super División Española, y el Club Bourgetin Tennis de Table, de Saint Denis, con el que buscará su segundo ascenso a la máxima categoría francesa la próxima temporada.

“Me supone un enorme esfuerzo ya que mis entrenos son por la tarde y mis estudios también, pero intento estudiar por mi cuenta e ir a entrenar cuatro o cinco días por semana. Es difícil compaginar, pero de momento lo llevo bien”, asegura la jugadora, que explica que en el tenis de mesa se permite jugar en varios países a la vez: “De momento no he jugado la liga fracensa porque por la pandemia se canceló y no llegué a debutar. Por lo que he hablado con los entrenadores, noto que son bastante majos y suelen estar pendientes de cómo me va en España la competición”, indica la jugadora cuyo dominio del inglés le permite defenderse sin problemas en el país vecino. Una de las grandes virtudes de los erasmus, al final los idiomas se dominan por necesidad.

Su buen nivel encima de la mesa de la pala, la red y la pelota pequeña, no sólo le han permitido hacerse un hueco entre los mejores equipos de España, sino que tarde o temprano le van a abrir de par en par las puertas de la Selección Española. Hace unos días, por desgracias, la COVID-19 se las cerro de forma momentánea. “Me convocaron para ir a Polonia para disputar el Campeonato de Europa Absoluto. Dos días antes de viajar, nos realizaron una prueba PCR en la que dos de mis compañeros dieron positivo, por lo que la Federación decidió que no asistiéramos para preservar nuestra salud, la de los demás países y la de los jugadores que se han clasificado para los JJOO de Tokyo”, explica Ana, con un tono que denota amargura por ver cómo su sueño se tiene que aplazar.

Eso sí, antes o después, va a llegar. Ana es una habitual de las categorías inferiores de la selección y los entrenadores la tienen en sus libretas. “Desde hace algunos años he participado en muchas competiciones internacionales con la selección junior, que me ha ayudado a madurar y a aprender de otras culturas. Además, he disfrutado mucho con mis compañeros y entrenadores, y para mí, ha sido una etapa muy bonita a la vez que sacrificada. No me esperaba esta convocatoria y me hizo muchísima ilusión. Pero bueno, estamos viviendo una situación muy difícil con la pandemia y no me desilusiona puesto que sé qué habrá más oportunidades”, apunta con una madurez de quien tiene una mente privilegiada, que le ayudará a ser cada día mejor en el mundo del deporte.

Por supuesto, Ana también se acuerda de su tierra y de sus inicios en este deporte. “En Almería hay un buen nivel desde hace muchos años. Se está realizando un gran trabajo en la cantera y están apareciendo muchos pequeños jugadores con mucho talento. Hay muchos clubes en la provincia como CTM Huércal de Almería, CTM Vícar, TM Roquetas..., con muy buenos entrenadores”, finaliza la jugadora almeriense, con ganas de que llegue la nueva temporada para poder vivir su Erasmus del ping pong tanto a nivel de clubes como de selecciones. El 2020-21 tiene pinta de ser su gran año deportivo.