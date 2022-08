Ancelotti: "Vinícius lo ha intentado ante espacios muy reducidos"

Carlo Ancelotti se mostraba contento por los tres puntos conseguidos en el Power Horse Stadium. El técnico del Real Madrid reconocía que alguno de sus pupilos más jóvenes no estuvieron a su mejor nivel y no garantizó la continuidad de Asensio.

Falta del 1-2: "Al principio los que tenían que tirar la falta eran Karim o Toni. Se han acercado y desde esa posición la tira muy bien Alaba. David me ha dicho que ahí acierta. No ha sido fácil decírselo a Toni y Karim" [risas].

Debuts: "Rüdiger ha hecho un buen partido. Los jóvenes no han jugado como suelen jugar. Por lo que hacen en el entrenamiento merecen jugar. Hoy, a nivel emocional, lo han pagado. No han hecho nada malo, pero lo pueden hacer mejor. A Camavinga lo he quitado porque tenía tarjeta y podía ser un peligro en un equipo que jugaba a la contra. Estoy contento por ellos. Era normal sufrir, porque nos hemos complicado el partido con un error defensivo. Desde ahí nos ha costado mucho. Hemos tirado mucho, muchos córners. Desde que hemos marcado ha sido más sencillo".

Asensio: "Es un jugador del Madrid y hasta que lo sea, le considero jugador del Madrid y va a jugar. Hay que tener en cuenta lo que hizo el año pasado, ha hecho muchos goles. Es un jugador importante, mientras sea jugador del Madrid. Hay que esperar al día 31 y ver qué pasa".

Lucas Vázquez: "Es parte del grupo de los que siempre son listos para jugar, para ir al banquillo, para ayudar al equipo. Sigue en esa línea de profesionalidad y de actitud”.

Hazard: "Tenemos que tener en cuenta que a Vini le gusta mucho la banda. Hoy ha intentado buscar mucho al central derecho, donde los espacios eran muy reducidos. Hazard cuando ha entrado ha estado bien, está entrenando bien y creo que va a tener minutos esta temporada".