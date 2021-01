Aplazado el encuentro entre Durán Ejido Futsal y ElPozo Ciudad de Murcia

Al igual que sucediera el pasado fin de semana, Durán Ejido Futsal tampoco podrá jugar este fin de semana ante ElPozo Ciudad de Murcia, en partido correspondiente a la Jornada 13 en el Grupo A de Segunda División.

Un encuentro aplazado debido a que el equipo celeste se encuentra confinado, guardando cuarentena, tras los dos positivos en Covid-19 que se produjeron el pasado viernes.

Los jugadores se encuentran en buen estado y no se ha detectado ningún nuevo caso tras las pruebas realizadas, pero deben permanecer 10 días en cuarentena.

No obstante, esto no ha impedido que el equipo vuelva al trabajo en la jornada de hoy. Lo ha hecho a través de una sesión de trabajo virtual, dirigida por el preparador físico Elías Suárez, a través de una plataforma web, en la que ha participado prácticamente toda la plantilla desde sus casas, con el objetivo de mantener la actividad y de que el equipo no se vea mermado físicamente cuando vuelva al trabajo en pista.

Por otra parte, tampoco podrá jugar este fin de semana el Juvenil de División de Honor del club celeste, puesto que los jugadores también se encuentran en cuarentena tras el positivo de un jugador la pasada semana.

El equipo de Hugo Moreno tenía que enfrentarse este fin de semana a la Peña Barcelonista de Melilla.