Appiah: "Sería un sueño jugar ante Real Madrid, Barça o Atlético"

Arvin Appiah nació en Amsterdam (Holanda), y se mudó a Inglaterra cuando apenas tenía seis años. Dejé los Países Bajos para adaptarse a su nuevo país de manera muy rápida, según confiesa, ya que hablaba un poco de inglés. Su madre también manejaba el idioma, así que solían charlar tanto en inglés como en su lengua materna, el 'twi', que se habla en Ghana. Por eso su adaptación fue rápida, aunque en Almería su juventud le esté pesando para hacerse con un hueco en el once inicial.

Usted se marchó a Nottingham a realizar el confinamiento, ¿cómo se encuentra?

Mi familia y yo estamos bien y sanos, gracias a Dios.

Juega en la sub-19 inglesa, ¿sueña con alcanzar la absoluta algún día?

Podría elegir entre diferentes selecciones, pero ahora estoy centrado en seguir trabajando duro para el Almería, a ver qué me depara Dios en el futuro.

¿Quiénes han sido sus referentes futbolísticos?

Mis ídolos de la infancia eran Arjen Robben y Gareth Bale. El primero porque me gustaba ver a delanteros zurdos, buenos técnicamente y que llegan y tiran a portería; y, por otra parte, Bale es rápido y directo como yo.

¿Qué diferencias ha encontrado en el fútbol español respecto al inglés?

El fútbol inglés es muy físico y atlético, mientras que el español creo que se adapta bien a mí porque es muy técnico y táctico, dándole más importancia al balón. Me gusta mucho. Al principio me costó porque es muy técnico y táctico y me tuve que adaptar muy rápido, pero me gusta mucho y estoy deseando volver a jugarlo.

Por lo poco que se le ha podido ver, destaca por su explosividad...

Antes no era así. Cuando volví a Inglaterra tuve que entrenar mucho en el gimnasio para entrenar mi velocidad, sobre todo, ejercicios de piernas. Tuve que fortalecerlas mucho para que aguantaran más en los partidos y correr más rápidos.

¿Cree que le ganaría a Darwin Núñez en los 100 metros?

Una carrera de 100 metros entre Darwin y yo estaría reñida porque él es muy rápido y probablemente sea de los más veloces del equipo. Cuando volvamos a los entrenamientos, veremos quién es más rápido de los dos y decidiremos.

¿En qué punto se encuentra su proceso de adaptación al equipo y la ciudad?

Al principio pasé más desapercibido porque tenía que acostumbrarme a la forma de entrenar, a la cultura y el lenguaje. Fue duro porque aunque pareciese que era como en Inglaterra, primero tenía que adaptarme porque en realidad el juego era diferente, por lo que trabajé mucho para conseguir lo que querían de mí. Cuando trabajas duro y te centras mental y físicamente y te llega la oportunidad, tienes que aprovecharla. Eso es lo que hice en los partidos. Tengo que seguir trabajando así para mostrarme. Todavía tengo mucho que demostrar en el Almería.

Ha vivido muchos cambios pese a su juventud...

Tantos cambios siendo tan joven me van a ayudar a madurar pronto. Cuando estoy solo, sé manejarme. Si algún día llego a jugar en equipos de alto nivel, sabré controlarme y comportarme; si me tengo que enfrentar a situaciones a las que ya me he enfrentado de joven, sabré qué hacer. Todo esto que he pasado me ayudará a saber qué hacer en el futuro cuando me ocurra de nuevo. Estoy agradecido por todo ello y voy a ir poco a poco cada día. Ese soy yo.

¿Con quién está haciendo la cuarentena?

Ahora estoy con mi familia, me animan a trabajar duro. Estoy muy contento de estar con ellos, sobre todo con mi hermano, con quien entreno muy a menudo.

¿Cómo funciona allí el 'encierro' domiciliario?

Es obligatorio quedarse en casa, pero si tenemos que ir a hacer la compra, podemos. También para hacer ejercicio, aunque yo estoy quedándome en casa la mayoría del tiempo, entrenando desde aquí.

¿Qué opina de que la competición vuelva a puerta cerrada?

Va a chocar porque grandes campos como el del Liverpool o el del Manchester City estarán vacíos y sin ambiente. Hay que acostumbrarse en la vida. Tenemos que terminar. Aunque vaya a ser diferente, tenemos que pasar por eso.

¿Imagina ascender a Primera con el Almería?

Sería increíble, no sólo para mí, sino para todo el equipo, el club y todo el mundo en Almería. La afición del Almería lo vive con mucha pasión, lo noto cuando colamos un gol. Aunque perdamos, continúan animándonos. Personalmente me encantaría porque siempre he querido jugar al fútbol de alto nivel y hacerlo contra equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla o el Atlético de Madrid, sería un sueño hecho realidad. Nos quedan nueve partidos [en realidad son once]. Tenemos que tomarnos cada uno de ellos como si fuese el último y si Dios quiere, subiremos a Primera.