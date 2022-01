Appiah: "Rubi me dice que soy muy bueno en ataque y debo mejorar en defensa"

Arvin Appiah empieza a parecerse al jugador que compró el Almería a cambio de cerca de 9 millones de euros en la confianza de su impacto en un futuro a medio-largo plazo. Al extremo inglés de solo 21 años le costó mucho adaptarse al fútbol español como confiesa en esta entrevista a los medios del club, en la que desvela su esfuerzo por aprender el idioma cuanto antes y cómo ha ido cambiando la mentalidad juvenil con la que llegó a la de un profesional que incluso ha variado su alimentación para mejorar a nivel físico.

Se le ve más atlético y mejorado en el aspecto físico.

Es importante ganar fuerza para los sprint. Mi alimentación también la he cambiado, es más sana y bebo mucha agua. Estoy muy bien con el equipo y con el entrenador.

¿Cree que las lesiones frenaron su progresión?

El año pasado para mí fue muy difícil porque estuve fuera del campo seis o siete meses y fue muy complicado para mi cabeza, pero es la vida. Ahora estoy en un buen momento y trabajaré más para el equipo de cara a los próximos partidos ligueros.

Appiah: "Mi primera vez aquí fue muy diferente porque mi cabeza estaba en el fútbol juvenil, no en el primer equipo, y por eso no pude adaptarme rápido"

¿Qué tal fue su experiencia en Lugo, próximo rival rojiblanco?

En enero me fui a Lugo para jugar partidos, pero es difícil cuando estás solo en una parte diferente de España. Eso me hizo más fuerte. Es un equipo familiar, un buen equipo dentro y fuera del campo. La ciudad también es bonita, pero el clima no es tan bueno como el de Almería, sino más bien como en Inglaterra.

¿Por qué el Anxo Carro se le hace cuesta arriba a muchos rivales?

El campo es muy pequeño y se hace duro. El partido contra ellos será difícil, pero tenemos un gran equipo y pensamos en ganar.

¿Contento por el gol de la igualada en Las Palmas?

Fue un buen empate, pero quiero más goles y asistencias para el equipo, ayudar. Este año es muy importante para mí y para el club.

¿Cómo es su relación con Rubi?

El míster siempre habla conmigo y me dice que soy muy bueno en ataque pero debo mejorar mi defensa. Me ayuda mucho en ambos aspectos. Me dice que tengo libertad con balón y cuando mi cabeza está libre tengo muchas opciones para el uno contra uno.

¿Ha cambiado mucho en este tiempo que lleva en el fútbol español?

Mi primera vez aquí fue muy diferente porque mi cabeza estaba en el fútbol juvenil, no en el primer equipo, y por eso no pude adaptarme rápido al fútbol español. También estaba la cuestión del lenguaje. Con el Covid es muy difícil ir a clases con gente, pero el año pasado empecé a aprenderlo cuando bajó la incidencia y voy dos días por semana porque es muy importante para mí conocer el español.

¿Quiénes son sus mejores amistades en el vestuario?

Estoy muy bien con todo el equipo y con el entrenador también. Rubi confía mucho en mí y es de agradecer cuando estoy en el campo. Ramazani, Sadiq y Samú Costa me ayudaron mucho para seguir adelante. Quiero seguir mejorando día a día, aprendiendo cosas y repartiendo asistencias.

¿Echan de menos a Sadiq?

Sadiq ganó con Egipto y me alegro por él y por Nigeria. Lo necesitamos para la Liga, pero estoy contento por él.