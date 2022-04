Appiah se convierte en el mejor revulsivo de Rubi

No es titular indiscutible ni ha alcanzado todavía el nivel que se espera para un desembolso cercano a los 9 millones de euros, que sigue siendo la mayor compra de la historia en Segunda (y seguramente lo sea por muchos años más), pero a Arvin Appiah ya se le ven cositas. A las órdenes de Rubi el extremo inglés parece estar encontrando su fútbol, ese que le sirvió para convertirse en uno de los iconos del primer proyecto de Turki Al-Sheikh al frente de la UD Almería.

Firmado con apenas 19 años, en su primer curso lo pasó realmente mal para adaptarse al fútbol español y a las exigencias de un club con nueva propiedad y metas muy ambiciosas. Llevar colgado el cartel de su estratosférico traspaso desde el Notthingam Forest tampoco le benefició. En la segunda campaña de las cinco que rubricó tampoco acabó cuajando, siendo cedido en el Lugo sin demasiado éxito.

En este tercer curso como rojiblanco tampoco está gozando de un protagonismo mayúsculo (apenas ha disputado 825 minutos en lo que va de Liga, el 16º del vestuario), pero al calor de Rubi, experto en recuperar a futbolistas que parecían condenados al ostracismo, Appiah se está soltando, al punto de convertirse en las últimas jornadas en el mejor revulsivo del catalán para desatascar los partidos que se ponen cuesta arriba.

Ocurrió en el José Zorrilla de Valladolid, cuando con una acción inverosímil repleta de descaro en la que encaró a tres adversarios, forzaba un saque de esquina que luego resultaría determinante al marcar Rodrigo Ely el tanto de la igualada casi in extremis. No conforme con ello, el pasado lunes hacía lo propio, al asistir a Curro Sánchez en el 90' para sumar los 3 puntos ante el Sporting de Gijón. Semanas antes había provocado un penalti ante el Girona que entonces no pudo traducirse en premio.

Salvando las distancias, Appiah parece estar viviendo un proceso de madurez similar al que experimentó Vinicius en las filas del Real Madrid, que de un jugador torpe en la definición y agobiado por la presión se ha transformado en un crack mundial que domina el arte del gol, como dejaba patente en el Etihad Stadium con una cabalgada de videojuego.

A sus 21 años y con dos temporadas todavía por delante con la elástica rojiblanca, se atisba que al tímido jugador nacido en Ámsterdam, íntimo de Ramazani en el vestuario -algo que también está beneficiando su eclosión- podría venirle de lujo el salto a Primera División, una categoría en la que su estilo de juego de potencia no exenta de calidad puede tener mayor predicamento que en la división de plata.